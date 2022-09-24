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Kredi alacaklar dikkat, kanun değişti! Bankalar harekete geçti, faiz oranları...

24.09.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketici ve konut kredileri için Ticaret Kanunu’nda önemli bir değişikliğe imza atıldı. Alınan karar ile kredi almak isteyen vatandaşlar kredi bağlantılı hayat sigortası yaptırmaya zorlanamayacak. Uygulamanın karar alınmadan önce bazı bankalarda uygulandığı öğrenildi. Ancak sözleşmelerde kredi faiz oranlarıyla ilgili kritik bir detay ortaya çıktı. Hayat sigorta yaptırmak istemeyenlere daha yüksek faiz oranlarından teklif yapılırken, yaptıranlara ise daha düşük oran teklif edildiği iddia edildi.

Kredi alacaklar dikkat, kanun değişti! Bankalar harekete geçti, faiz oranları...

İhtiyaç kredisi ve konut kredileri için Ticaret Bakanlığı dün flaş bir hamlede bulundu. Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklik ile bankaların konut ve tüketici kredilerinde vatandaşların sigortaya zorlanmasının önüne geçilecek. Alınan karar ile sigortalı ve sigortasız olarak iki ayrı sözleşme teklifi hazırlayacak. Tüketiciler, kredi aldıkları banka ya da diğer finans kuruluşlarıyla bağlantısı olmaksızın istedikleri bir başka sigorta şirketinden de sigorta yaptırabilecek.

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Bazı bankaların bu uygulamaya karar alınmadan çok daha öncesinde geçtiği öğrenilirken, kredi sözleşmelerinde faiz oranlarıyla ilgili kritik bir detay ortaya çıktı. Hayat sigortasından yararlanmak isteyen ve istemeyen vatandaşlar farklı faiz oranlarıyla karşı karşıya kaldı. Sigorta yaptırmak istemeyenlere daha yüksek faiz oranlarından teklif yapılırken, hayat sigortası yaptıranlara ise daha düşük oran teklif edildiği iddia edildi.

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FAİZ ARTARSA 30 GÜN ÖNCEDEN BİLDİRİM

Tüketici Kredileri Yönetmeliği’ndeki en kritik değişikliklerden biri de kredi kartı, kredili mevduat hesabı gibi belirsiz süreli kredi sözleşmelerine uygulanan değişken faiz oranlarıyla ilgili oldu. Buna göre bunlarda faiz oranlarının artması durumunda, tüketiciye 30 gün önceden yazılı olarak bildirim yapılacak. Bu bildirimde, yeni faiz oranının yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ödemelerin tutarı, sayısı ile aralıklarının değişmesine ilişkin ayrıntılar yer alacak. Yeni faiz oranı geriye dönük uygulanamayacak. Tüketici, bildirim tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmeyecek.

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MEVCUT SİGORTALAR İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Düzenleme sonrası milyonlarca vatandaş mevcut sigortaların iptal edilip edilemeyeceğini araştırıyor. Sigortalar 1 yıllık olarak düzenleniyor ancak süresi dolmak üzere olanlar yeni poliçe almamama ya da başka bir sigorta şirketiyle çalışma hakkına sahip. Poliçesi yenilenenler ise üzerinden 15 gün geçmediyse sözleşmelerini iptal edebilme hakkına sahip. Kendilerinden habersiz sigorta yaptırılanlar ise poliçe üzerinden 30 gün geçmemişse iptal etme hakları bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tüketici kredisi kredi faiz oranları
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