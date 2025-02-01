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Kredi almak isteyenleri ona yönlendiriyorlar! Bankaların faizinde 'enflasyon' etkisi...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.02.2025 11:14
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Merkez Bankası son iki Para Politikası Kurulu'nda politika faizini indirmişti. Yüzde 45'e indirilen politika faizinin ardından milyonlar gözünü bankaların faiz oranlarına çevrildi. Ekonomist Muhammet Bayram, bankaların uyguladığı faiz oranlarını değerlendirdi. İşte detaylar...

Kredi almak isteyenleri ona yönlendiriyorlar! Bankaların faizinde 'enflasyon' etkisi...

Aralık ayında ilk faiz indirimi Merkez Bankası'ndan gelmişti. Ocak ayında da politika faizini 250 baz puan düşürdü. Böylece politika faizi yüzde 45 olmuş oldu. Merkez Bankası'nın bu kararı sonrası gözler bankaların faiz oranlarına çevrildi.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 17 Ocak’ta sona eren haftalık verilerine göre tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 21 milyar TL oldu. Bir önceki hafta bu 2 trilyon 30 milyar TL düzeyindeydi. Yani bir haftada toplam hacimde 9 milyar TL’lik bir azalma oldu.

BANKALAR FAİZ İNDİRİMİNE GİTMİYOR

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından bankaların faiz indirimine gitmemesi ise dikkat çekti. Tüketici kredisinde ise talep yavaşlamaya başladı. Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, programın 3 ay gerisinden gelindiğini belirterek, "İhtiyaç ve tüketici kredilerinin daha fazla kullanılarak enflasyona sebebiyet vermemesi isteniyor" sözlerini kullandı.
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Bayram, Merkez Bankası'nın bankalara tüketici ve ihtiyaç kredilerinde büyüme oranlarını sınırlı tutarak ek maliyetler yükseltebildiğini ifade ederek, "Bu sebeple bankalar hala tüketici ve ihtiyaç kredilerini yüzde 3 ila yüzde 3,50 civarında tutarak daha çok ticari konut ve taşıt kredilerine yönlendiriliyor" şeklinde konuştu.
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100 BİN LİRANIN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

100 bin liralık ihtiyaç kredisinin yüzde 3 civarında aylık faiz ile birlikte geri ödemesinin 130 bin lira ile 137 bin lira arasında maliyetinin olduğunu söyledi.
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MERKEZ BANKASI YIL SONU HEDEFİNE YAKLAŞIYOR

Vatandaşlar ise tüketici ve ihtiyaç kredisinde faizlerin ne zaman düşeceğini merak ediyor. Bayram, konu ile ilgili şu cümleleri kurdu:

"Tüketici ve ihtiyaç kredilerinde belirgin düşüşü enflasyonun yıllıkta yüzde 30‘ların altına düştüğünde görebileceğiz. Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 50‘lere düşmüş durumda. Hem reel sektörün hem de piyasa katılımcılarının beklentileri Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefine yaklaşmış durumda. Mart ayında jumbo bir faiz indirimi ile politika faizinin yüzde 40’lara kadar gerilemesini bekliyorum. Mart ve Nisan ayları itibarıyla ihtiyaç ve tüketici kredilerinde belirgin düşüş olacağını düşünüyorum"
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Sıfır faizli kredi imkanlarının da olduğunu hatırlatan Bayram, "Bankalar yeni müşteri elde etmek için sıfır faizli kredi kampanyaları düzenliyor. İhtiyacı olanlar öncelikle sıfır faizli kredilere yönlenmeli çünkü faiz maliyeti bir hayli yüksek. Sonrasında ise ihtiyaç ve tüketici kredilerine yönlenmeliler” deyip sözlerini tamamladı.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi taşıt kredisi banka kredi faiz oranı
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