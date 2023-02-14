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Kredi borçlarına erteleme! Depremzedeler için yeni tedbirler peş peşe açıklandı

14.02.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerden zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi.

Kredi borçlarına erteleme! Depremzedeler için yeni tedbirler peş peşe açıklandı

Depremlerden zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) deprem Bölgesi’nde yerleşik müşterilerin, 6 Şubat'tan itibaren oluşan temerrüt durumlarında, 30 Haziran'a kadar işlem tesis edilmemesine karar verildiğini duyurdu.

HİSSE GERİ ALIMINDA STOPAJ SIFIRLANDI

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden yüzde 0 oranında tevkifat yapılacak.
Karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.


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deprem

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