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Kredi çekenler dikkat! O parayı geri almak mümkün 'E-devlet’ten başvuru yapılıyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
09.01.2025 08:41
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Kredi çekenler dikkat! Belirli şartlar altında çekilen krediyle alakalı kenarda birikmiş ve geri alabileceğini paralar olabilir. Hayat sigortası konusunu ilgilendiren bu detayla ilgili konuşan avukat Yasemin Bal "Sigortalı eğer erken ödeme yapmışsa, diyelim bir yıllık bir poliçe aldı ama 5. ayında borcun tamamını kapattı. Geri kalan 7 aya taalluk eden prim bedelini geri alabilir" dedi. Peki, bu para nasıl geri alınacak. İşte e-devlet üzerinden yapılabilecekler...

Kredi çekenler dikkat! O parayı geri almak mümkün 'E-devlet’ten başvuru yapılıyor'

Bankalardan kredi çekerken hayat sigortası yaptırma zorunluluğu olup olmadığı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Sigorta yaptırıldıysa da müşterinin ödediği sigorta ücretini geri alması yine de mümkün. Peki, böyle bir durumda nereye başvurulmalı?

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"KREDİLERİN GERİ ÖDENMESİNİ TEMİNAT ALTINA ALMAK İÇİN SİGORTA POLİÇESİ ALIYORLAR"

TV100'de yer alan habere göre; Avukat Yasemin Bal "Kredilerin geri ödenmesini teminat altına almak için sigorta poliçesi alıyorlar. Ya krediyi poliçesiz ya da poliçeli veriyorlar" dedi.

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Kredi çekenler dikkat! Kesinti yapılan bu parayı geri almak mümkün. Ancak bazı şartları var. Bal "Poliçesiz verdiklerinde uyguladıkları faiz oranları farklı, poliçeli verdiklerinde uyguladıkları faiz oranları farklı" ifadelerini kullandı.

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HAYAT SİGORTASI ZORUNLU MU?

Bankalar müşterilerine kredi kullandırırken hayat sigortası talep ediyor. Peki, müşterilerin hayat sigortası yaptırma zorunluluğu bulunuyor mu? Bununla ilgili Bal "Elbette zorunda olmaması gerekir ama doğru olanla mecbur olan arasındaki farkı da doğru anlamamız gerekir" dedi.

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Sigorta talep edilmeyen durumlarda kredi borcu vefat eden kişinin mirasçılarına geçiyor. Bal "Ödenememesi halinde sigorta poliçesi ile banka bu parayı tahsil edebileceği için daha düşük bir faiz oranı uyguluyor olabilir. Alacağınız veya mal varlığınız nasıl miras olarak kalıyorsa borcunuz da miras olarak kalıyor" şeklinde konuştu.

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"E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPARAK ALABİLİRLER"

Bazı durumlarda hayat sigortasını geri almak mümkün. Peki, bu durumlar neler? Bal konuyla ilgili olarak "Sigortalı eğer erken ödeme yapmışsa, diyelim bir yıllık bir poliçe aldı ama 5. ayında borcun tamamını kapattı. Geri kalan 7 aya taalluk eden prim bedelini geri alabilir. Bu bakiye kalan prim bedelini e-devlet üzerinden başvuru yapmak suretiyle alabilir" ifadelerini kullandı.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
e-devlet kredi banka prim para sigorta
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