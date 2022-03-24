Kredi faiz oranları ne kadar? 2022 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi!

Son dönemde bankaların kredi faiz oranları seçenekleri binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer tüm bankalar tekliflerini resmi siteleri üzerinden açıklıyor. Acil nakit ihtiyacı olan kişiler en güncel rakamları araştırıyor. İşte güncel Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi...

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: 1,94

Taşıt kredisi: 1,61 kaskolu, 1,63 kaskosuz

Konut kredisi: 1,36

AKBANK FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: 1,93

Taşıt kredisi: 0 KM 2,04

Konut kredisi: 1,96

HALKBANK FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: 1,71

Taşıt kredisi: 1,59

Konut kredisi: 1,20

HSBC KREDİ FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: 2,99

Taşıt kredisi: 2,99

Konut kredisi: 2,99

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: 2.10

Taşıt kredisi: 1.99

Konut kredisi: 1.99

TEB FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: 1.85

Taşıt kredisi: 1.93

Konut kredisi: 2.01

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: 2,49

Taşıt kredisi: 1,89 12 ay vade, 2,09 48 ay vade

Konut kredisi: 1,96

GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: 2,24

Taşıt kredisi: 2,17 (0 KM)

Konut kredisi: 1,98 (120 ay vade)

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI



İhtiyaç kredisi: 1,91

Taşıt kredisi: 1.59 (0 KM)

Konut kredisi: 1,29



