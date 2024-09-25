'Kredi faizleri düşüşe geçecek' O tarihi işaret etti! BDDK'nın yeni adımıyla... 'Ev alma ihtiyaçlarını ötelemeleri daha uygun'

Bir süredir yüksek kredi faizleri nedeniyle vatandaşlar kredi çekmek konusunda temkinli davranırken bu durum konut alımı refleksine de etki etmişti. Son olarak BDDK'dan önemli bir adım geldi. Peki, bireysel ve konut kredi faizleri düşecek mi? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel kredilere ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlıklarını kaldırdı.

Milliyet'in haberine göre; BDDK, 31 Temmuz 2023’te yaptığı düzenlemeyle, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarını, ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar vermişti. Bu karar kredi faizlerinde yükselişe yol açmış, böylece kredi arzında olduğu gibi talebinde de sınırlandırmayı hedefleyen bir uygulama olmuştu.

BDDK’nın yeni kararıyla birlikte bu düzenlemede daha önce kullanılan oranlara dönüldü. Peki bireysel ve konut kredilerine ilişkin getirilen ilave risk ağırlıklarının kaldırılması bu kredilerde faiz oranlarını düşürür mü? İşte düzenleme ile ilgili detaylar...

"İLGİLİ DÖNEMDE DAHA AZ İHTİYAÇ KREDİSİ VE KONUT KREDİSİ KULLANDIRILMIŞTI"

milliyet.com.tr’ye açıklama yapan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu şekilde konuştu:

"Geçtiğimiz dönemde BDDK bankaların kredi potansiyeline ilişkin bazı düzenlemeleri hayata geçirmişti. Bu düzenlemeyle beraber ihtiyaç kredisi ve konut kredisinde risk ağırlıkları artırılmıştı. Bu ne demek oluyor? Eğer bankalar daha fazla ihtiyaç kredisi ve konut kredisi kullandıracaksa sermayelerini artırma durumunda kalmıştı. İlgili dönemde daha az ihtiyaç kredisi ve konut kredisi kullandırılmıştı.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte bu kaldırıldı. Bununla birlikte bankaların maliyeti düştüğü için kredi faizlerinin de düşmesini bekliyoruz. Özellikle önceki dönemde konut piyasasında iç talebin tekrar dengelenmesi ve önlemlerin alınması adına konut kredisinde faizler yükselmişti. Faizlerin tekrar düşeceğini öngörüyoruz.

KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ NE ZAMAN OLACAK?

Şu anda konut kredi faizlerinde yüzde 2.79’a varan bir kampanya oldu. Yavaş yavaş konut piyasasının açılmaya başladığını görüyoruz. Bir senedir konut piyasasında daralma piyasayı olumsuz etkilemişti. Yavaş yavaş piyasada daralmanın son bulacağını göreceğiz. Konut kredisinde faizler düşüşe geçecektir.

Faiz düşüşleri kademeli bir şekilde olacaktır. Şu anda Merkez Bankası politika faizinin değişeceğini düşünmüyorum. Son yayınlanan metinde de sıkı para politikası duruşunun devam edeceğine ilişkin bilgiler mevcuttu. Hızlı bir şekilde faiz düşüşü olmayacaktır. Eğer düşüş olacaksa gelecek yılın ilk çeyreğinde düşüş başlayacaktır.

KREDİ KULLANACAKLAR FAİZ DÜŞÜŞÜNÜ BEKLEMELİ Mİ?

Vatandaş şu anda bir kredi çekerse bu kredi tüm taksit boyunca ödenecek faiz oranını ifade eder. 10 yıllık çekilirse 10 yıl boyunca bu faiz oranlarında geri ödeme yapılacak. Kredi faizleri hala yüksek. O yüzden eğer zorunluluk yoksa kişilerin ev alma ihtiyaçlarını ötelemeleri daha uygun olacaktır. Bu sayede kredi vade döneminde daha uygun bir şekilde, zorlanmadan ödeme yapabileceklerdir."