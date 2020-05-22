Kredi fırsatı için son günler! 10.000 TL'lik bu krediden yararlanmak için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında koronavirüsle mücadele edilen bu zor günlerde, devlet ekonomi alanında yeniliklerini açıkladı. Yapılan yeniliklerde işletme sahibi ve bireysel ihtiyaç sahibi olan vatandaşları ilgilendiren maddeler de açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan maddeler ışığında 10 bin TL limitli temel ihtiyaç kredisi kapsamında Mayıs ayı itibariyle 12.1 milyar TL'lik kaynak verildiği duyuruldu.

Temel ihtiyaç kredisi kapsamında Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası vatandaşlara kredi imkanı sunuyor. Vatandaşlar nakit ihtiyacını karşılamak adına kredilere başvurularını iletirken kapsam ve detaylarını araştırmaya devam ediyor. Bu destekten yararlanmak için hane halkının aylık toplam gelirinin 5 bin TL'nin altında olması gerekiyor. Peki, 10 bin TL ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Şartları nelerdir? Geri ödemeler nasıl yapılır? İşte, ihtiyaç kredisine dair merak edilen detaylar...