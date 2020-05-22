FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi fırsatı için son günler! 10.000 TL'lik bu krediden yararlanmak için...

Kredi fırsatı için son günler! 10.000 TL'lik bu krediden yararlanmak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.05.2020 10:51 | Son Güncelleme

Temel ihtiyaç kredisi başvuruları devam ediyor! Mart ayında ülkemizde baş gösteren koronavirüs vakalarının ardından devlet, önemli bir mücadeleye girişti. Devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla koronavirüs mücadelesini başlatmışken; sosyal ve ekonomik alanda tedbir paketleri açıklandı. Ekonomik durgunluk riskine karşı devlet, temel ihtiyaç kredisi paketini açıkladı.

Kredi fırsatı için son günler! 10.000 TL'lik bu krediden yararlanmak için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında koronavirüsle mücadele edilen bu zor günlerde, devlet ekonomi alanında yeniliklerini açıkladı. Yapılan yeniliklerde işletme sahibi ve bireysel ihtiyaç sahibi olan vatandaşları ilgilendiren maddeler de açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan maddeler ışığında 10 bin TL limitli temel ihtiyaç kredisi kapsamında Mayıs ayı itibariyle 12.1 milyar TL'lik kaynak verildiği duyuruldu.

Temel ihtiyaç kredisi kapsamında Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası vatandaşlara kredi imkanı sunuyor. Vatandaşlar nakit ihtiyacını karşılamak adına kredilere başvurularını iletirken kapsam ve detaylarını araştırmaya devam ediyor. Bu destekten yararlanmak için hane halkının aylık toplam gelirinin 5 bin TL'nin altında olması gerekiyor. Peki, 10 bin TL ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Şartları nelerdir? Geri ödemeler nasıl yapılır? İşte, ihtiyaç kredisine dair merak edilen detaylar...

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu online kanallar üzerinden gerçekleştirilir. Bankanın mobil bankacılık uygulaması ve internet bankacılığı kanallarından başvurular tamamlanmaktadır.

Ziraat Bankası Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu kapsamında kişilerden T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme günü başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü oldukları çocuk sayısı bilgilerini eklemesi istenir. Kişisel bilgilerin girilmesinden sonra SMS doğrulama adımlarının geçilmesi şarttır.

Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL ALINIR?

Orta ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşlara finansman desteği sağlamak için Vakıfbank da Temel İhtiyaç Kredisi imkanı sunmuştur. Krediye başvurmak için vatandaşların, bankanın mobil bankacılık uygulaması veya internet bankacılığı sayfasını ziyaret etmesi yeterli olacaktır. Başvurular için vatandaşlardan ilgili bilgilerin eklenmesi beklenir.

Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu kısa mesaj yoluyla da yapılabilmektedir. Vakıfbank'tan kredi kullanmak için boş mesaj ekranına birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANE GELİRİ yazıp 5724'e gönderilmesi yeterli olur. Başvurunun ardından kişilere olumlu ya da olumsuz şekilde bilgilendirme yapılmaktadır.

Vakıfbank internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL ALINIR?

Halkbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu internet şubesi, mobil şube ve Halkbank dialog kanalları aracılığıyla yapılabilir. Krediye başvuru sırasında kimlik ve başvuru bilgilerinin girilmesi gerekir. Aynı zamanda vatandaşlara kredi hesaplamasını yapabilmesi adına online hesaplama da hizmete sunulmuştur.

Halkbank internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Temel ihtiyaç destek kredisinin ödemesinin faiz oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. 36 aya varan vade seçenekleriyle verilen kredi desteğine ilişkin ödemeler 6 ayın sonrasında başlatılacak.

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan çekilen 10 bin TL'lik kredi tutarı, ilk 6 ay ödemesiz olmak üzere sonraki 30 ay boyunca 376 TL taksitle geri ödenecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Emekli maaşı zam detayları belli olmaya başladı! Emekli maaşı zam detayları belli olmaya başladı!
Eğer böyle bir hastalığınız varsa 5 yılda emekli oluyorsunuz! Eğer böyle bir hastalığınız varsa 5 yılda emekli oluyorsunuz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saatlerdir durmadan devam ediyor

Saatlerdir durmadan devam ediyor

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Altın alım satımlarına vergi geldi iddiası

Altın alım satımlarına vergi geldi iddiası

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor

BDDK'dan altın alımı için yeni karar

BDDK'dan altın alımı için yeni karar

Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek!

Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Faiz indirip, 3 ay ertelediler

Faiz indirip, 3 ay ertelediler

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Swap ve swap anlaşması nedir?

Swap ve swap anlaşması nedir?

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İşte yıl sonu dolar beklentisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SGK'nın 801 TL'lik desteğinden kimsenin haberi yok! 5 yıl dolmadan alabilmek için...

SGK'nın 801 TL'lik desteğinden kimsenin haberi yok!

Emekli maaşı zam detayları belli olmaya başladı! Emeklilere ek ödeme müjdesi...

Emekli maaşı zam detayları belli olmaya başladı!

Kapasite kullanımında 1 puanlık artış

Kapasite kullanımında 1 puanlık artış

Bakan Selçuk duyurdu! Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemesi bugün yapılacak

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor

82 bin kişiye işsizlik maaşı bağlandı

82 bin kişiye işsizlik maaşı bağlandı

66 şirket 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne alındı

66 şirket 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne alındı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.