Kredi fırsatı için son günler! 10.000 TL'lik bu krediden yararlanmak için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında koronavirüsle mücadele edilen bu zor günlerde, devlet ekonomi alanında yeniliklerini açıkladı. Yapılan yeniliklerde işletme sahibi ve bireysel ihtiyaç sahibi olan vatandaşları ilgilendiren maddeler de açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan maddeler ışığında 10 bin TL limitli temel ihtiyaç kredisi kapsamında Mayıs ayı itibariyle 12.1 milyar TL'lik kaynak verildiği duyuruldu.
Temel ihtiyaç kredisi kapsamında Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası vatandaşlara kredi imkanı sunuyor. Vatandaşlar nakit ihtiyacını karşılamak adına kredilere başvurularını iletirken kapsam ve detaylarını araştırmaya devam ediyor. Bu destekten yararlanmak için hane halkının aylık toplam gelirinin 5 bin TL'nin altında olması gerekiyor. Peki, 10 bin TL ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Şartları nelerdir? Geri ödemeler nasıl yapılır? İşte, ihtiyaç kredisine dair merak edilen detaylar...
Ziraat Bankası Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu online kanallar üzerinden gerçekleştirilir. Bankanın mobil bankacılık uygulaması ve internet bankacılığı kanallarından başvurular tamamlanmaktadır.
Ziraat Bankası Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu kapsamında kişilerden T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme günü başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü oldukları çocuk sayısı bilgilerini eklemesi istenir. Kişisel bilgilerin girilmesinden sonra SMS doğrulama adımlarının geçilmesi şarttır.
Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ.
Orta ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşlara finansman desteği sağlamak için Vakıfbank da Temel İhtiyaç Kredisi imkanı sunmuştur. Krediye başvurmak için vatandaşların, bankanın mobil bankacılık uygulaması veya internet bankacılığı sayfasını ziyaret etmesi yeterli olacaktır. Başvurular için vatandaşlardan ilgili bilgilerin eklenmesi beklenir.
Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu kısa mesaj yoluyla da yapılabilmektedir. Vakıfbank'tan kredi kullanmak için boş mesaj ekranına birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANE GELİRİ yazıp 5724'e gönderilmesi yeterli olur. Başvurunun ardından kişilere olumlu ya da olumsuz şekilde bilgilendirme yapılmaktadır.
Vakıfbank internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ.
Halkbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu internet şubesi, mobil şube ve Halkbank dialog kanalları aracılığıyla yapılabilir. Krediye başvuru sırasında kimlik ve başvuru bilgilerinin girilmesi gerekir. Aynı zamanda vatandaşlara kredi hesaplamasını yapabilmesi adına online hesaplama da hizmete sunulmuştur.
Halkbank internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ.
Temel ihtiyaç destek kredisinin ödemesinin faiz oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. 36 aya varan vade seçenekleriyle verilen kredi desteğine ilişkin ödemeler 6 ayın sonrasında başlatılacak.
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan çekilen 10 bin TL'lik kredi tutarı, ilk 6 ay ödemesiz olmak üzere sonraki 30 ay boyunca 376 TL taksitle geri ödenecek.
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