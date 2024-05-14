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Kredi Garanti Fonu'na yeni isim: Eski KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt genel müdür oldu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
14.05.2024 08:32
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Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü olarak görev yapan Erdal Erdem görevden alındı. Erdem’in yerine, KOSGEB eski başkanlarından, AK Parti eski milletvekili Hasan Basri Kurt getirildi.

Kredi Garanti Fonu'na yeni isim: Eski KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt genel müdür oldu

KGF’ye Genel Müdürü Erdal Erdem'in 8 Şubat 2022 tarihinden bu yana sürdürdüğü görevine son verildi. Erdem’in yerine eski Samsun AK Parti Milletvekili Hasan Basri Kurt getirildi. Hasan Basri Kurt, daha önce 25 ve 26. Dönem AK Parti Samsun Milletvekilliği görevlerinde bulunmuş ve ayrıca KOSGEB başkanlığı yapmıştı.

HASAN BASRİ KURT KİMDİR?

Hasan Basri Kurt, 20 Nisan 1978'de Samsun'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı ise Naciye'dir. Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine sahiptir. Şu anda Marmara Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli kademelerde yönetici olarak görev yaptı. Aynı dönemde AK PARTİ İstanbul İl Gençlik Kolları'nın kurucu yönetiminde yer alarak Üniversiteler Başkanlığı ve İstanbul İl Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İngilizce bilen Hasan Basri Kurt, evli ve iki çocuk babasıdır.

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