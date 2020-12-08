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Kredi Garanti Fonu'ndan KOBİ'lere yeni destek paketi! Başvurular bugün başlıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.12.2020 14:36 | Son Güncelleme

Çok sayıda vatandaş tarafından KOBİ destek kredisi nasıl alınır sorusunun cevabı merak ediliyor. KGF'nin Avrupa Yatırım Fonu'ndan sağladığı 300 milyon TL’lik hibe ve kendi öz kaynaklarından sağladığı 300 milyon TL’lik destek ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak. İşte kredi garanti fonu kefaleti ve KOBİ destek paketi ile ilgili detaylar...

Kredi Garanti Fonu'ndan KOBİ'lere yeni destek paketi! Başvurular bugün başlıyor!

Pandemi sürecinde çok sayıda vatandaş KOBİ destek kredisi nasıl alınır sorusunun cevabını merak ediyor. Bu nedenle KOBİ destek programları araştırılıyor. Araştırılan konulardan bir tanesi de Kredi Garanti Fonu kredisi oldu. Kredi Garanti Fonu (KGF), Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen "İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında yeni bir destek paketi hazırladı. İşte hazırlanan yeni KOBİ destek paketiyle ilgili detaylar...

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KREDİ GARANTİ FONU KOBİ DESTEK PAKETİ

KGF'den yapılan açıklama doğrultusunda; KGF'nin Avrupa Yatırım Fonu'ndan sağladığı 300 milyon TL'lik hibe ve kendi öz kaynaklarından sağladığı 300 milyon TL'lik destekle oluşan fon sayesinde, KOBİ'lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak. KOBİ'ler; COSME kapsamında, KGF ve Avrupa Yatırım Fonu iş birliğiyle hayata geçirilen proje ile yüzde 80 KGF kefaletiyle 1 milyon 125 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecek.

KOBİ'lerin yararlanacağı ve 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle verilecek olan kredinin faizi de piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. Bankalar tarafından, proje kapsamında KOBİ'lere yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor.

KGF, sektör ayrımı yapmadan işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak ve istihdam seviyesini korumak amacıyla çalışmalarını devam ettiriyor. KGF, Türkiye'de Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde hazırladığı yeni KOBİ destek paketleri ile başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelerin finansman erişimini kolay hale getiriyor.

KREDİ GARANTİ FONU BAŞVURU SÜRECİ

Yapılan açıklamada görüşlerini aktaran KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz, bu destek paketinin, KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanmış olan bütçe kapsamında Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME içerisinde imzalanan protokolün devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Belirtilen destek paketi kapsamında verilecek olan kefaletlerle KOBİ'lerin finansman erişimini kolaylaştırıp üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Akdeniz; salgın sürecinde nakit akışının, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği bakımından finansman erişiminin ne denli önemli olduğunun farkında olduklarını aktardı. Akdeniz; mümkün olduğu ölçüde yaygın ve katma değerli alanlarda kullanılmasını hedefledikleri bu destek paketinin ülkeye hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

Projeye başvurular ise bugün itibarıyla başlıyor.

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