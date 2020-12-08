Kredi Garanti Fonu'ndan KOBİ'lere yeni destek paketi! Başvurular bugün başlıyor!

Pandemi sürecinde çok sayıda vatandaş KOBİ destek kredisi nasıl alınır sorusunun cevabını merak ediyor. Bu nedenle KOBİ destek programları araştırılıyor. Araştırılan konulardan bir tanesi de Kredi Garanti Fonu kredisi oldu. Kredi Garanti Fonu (KGF), Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen "İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında yeni bir destek paketi hazırladı. İşte hazırlanan yeni KOBİ destek paketiyle ilgili detaylar...

KREDİ GARANTİ FONU KOBİ DESTEK PAKETİ

KGF'den yapılan açıklama doğrultusunda; KGF'nin Avrupa Yatırım Fonu'ndan sağladığı 300 milyon TL'lik hibe ve kendi öz kaynaklarından sağladığı 300 milyon TL'lik destekle oluşan fon sayesinde, KOBİ'lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak. KOBİ'ler; COSME kapsamında, KGF ve Avrupa Yatırım Fonu iş birliğiyle hayata geçirilen proje ile yüzde 80 KGF kefaletiyle 1 milyon 125 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecek.

KOBİ'lerin yararlanacağı ve 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle verilecek olan kredinin faizi de piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. Bankalar tarafından, proje kapsamında KOBİ'lere yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor.