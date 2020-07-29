Kredi kartı aidatını iade alırken dolandırıcıların eline düşmeyin! İşte en doğru yöntemler...

Kredi kartlarına her yıl artan miktarlarda aidatlar ödeniyor. Kredi kartı aidatlarından rahatsız olan vatandaşlar da parayı geri almak istiyor. Aidatı geri almanın üç farklı yolu var; bankanıza başvurarak ücretsiz kredi kartı ve ödediğiniz aidatların iadesini talep etmek, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmak ve Türkiye Bankalar Birliği Hakem Heyeti'ne başvurmak. Ancak dikkat etmeniz gereken en önemli nokta CİMER ve e-Devlet logolarını taklit ederek kredi kartı aidatınızı geri vereceğini söyleyen dolandırıcılara inanmamak. Sizin için kredi kartı aidatlarını geri alma sürecini araştırdık.
KREDİ KARTI AİDATI ÖDEMEMEK MÜMKÜN MÜ?
Öğrenciler genelde muaf tutuluyor veya kolayca ödeme iadesi alabiliyor. Ancak her yetişkin kredi kartı kullanıcısından aidat alınıyor. Tüketici Kanununun 31. Maddesine göre, "Kart çıkaran kuruluşlar tüketicilere yıllık üyelik aidatı vb. isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır."
BANKA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aidat sizden alındığında bankaya kimlik kartınızla giderek bir itiraz dilekçesi yazın. İtirazı yazılı veya e-postayla yapmanız oluşabilecek hukuki durumlarda sizin yararınıza olacaktır. (Bunu aidatsız kartlarda kesilen kart kullanım bedeli için de yapabilirsiniz.)
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aidat tutarının olduğu ekstrenizle ve kimlik kartınızla ilçenizdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne gidin.
Konuyla ilgili hazır olarak bulunan dilekçeyi doldurun. Dilekçeniz 15 iş günü içinde bankaya iletilecektir.
Pandemi döneminde başvuruları e-Devlet üzerinden şu adımları izleyerek de yapabilirsiniz:
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak "Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi" sayfasına gidin.
T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme girdikten sonra kimlik doğrulaması yapın.
Açılan ekrandan "Tüketici Başvuruları"nı seçin. Eksik bilgilerinizi tamamlayın.
Tüketici Hakem Heyeti başvurusu için TIKLAYINIZ!
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ HAKEM HEYETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak "TBB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti" sayfasını açın.
e-Devlet'e girdikten sonra sistemde ilerleyin ve "Yeni Başvuru"yu seçin.
Gerekli onayları verdikten sonra banka bilgilerini, şikayetinizi ve diğer detayları yazarak başvurun.
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