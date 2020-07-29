Kredi kartı aidatını iade alırken dolandırıcıların eline düşmeyin! İşte en doğru yöntemler...

Kredi kartlarına her yıl artan miktarlarda aidatlar ödeniyor. Kredi kartı aidatlarından rahatsız olan vatandaşlar da parayı geri almak istiyor. Aidatı geri almanın üç farklı yolu var; bankanıza başvurarak ücretsiz kredi kartı ve ödediğiniz aidatların iadesini talep etmek, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmak ve Türkiye Bankalar Birliği Hakem Heyeti'ne başvurmak. Ancak dikkat etmeniz gereken en önemli nokta CİMER ve e-Devlet logolarını taklit ederek kredi kartı aidatınızı geri vereceğini söyleyen dolandırıcılara inanmamak. Sizin için kredi kartı aidatlarını geri alma sürecini araştırdık.

KREDİ KARTI AİDATI ÖDEMEMEK MÜMKÜN MÜ?

Öğrenciler genelde muaf tutuluyor veya kolayca ödeme iadesi alabiliyor. Ancak her yetişkin kredi kartı kullanıcısından aidat alınıyor. Tüketici Kanununun 31. Maddesine göre, "Kart çıkaran kuruluşlar tüketicilere yıllık üyelik aidatı vb. isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır."

BANKA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?