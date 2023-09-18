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Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Taksite sınırlama, faiz oranlarına artış… Perşembe günü değişecek…

18.09.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelesinde kredi kartları ile olan rekor harcamaya fren getirebileceğinin sinyalleri verilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu açıklamaları ardından kredi kartıyla taksitli alışverişlere önlem getirilmesi beklentisi oluştu. BDDK verilerine göre kredi kartı borçlarının yarısı taksitli harcama olarak yapıldı. Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı ile de kredi kartı faiz oranlarının yeniden değişmesi an meselesi…

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Taksite sınırlama, faiz oranlarına artış… Perşembe günü değişecek…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önlem getireceklerinin sinyalini verdiği kredi kartlarında taksitlere yönelik bir değişiklik yapılması piyasanın en üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Bireysel toplam 924.7 milyar liralık kredi kartı bakiyesinin 422 milyar lirası taksitli kredi kartı borcundan oluşurken, kurumsal kredi kartları bakiyesi olan 346.3 milyar liranın 150.4 milyar lirası taksitli kredi kartı borcu olarak öne çıkıyor. Toplam taksitli kredi kartı borçları ise 572.5 milyar lira ile yarım trilyonun üzerinde bulunuyor.

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POLİTİKA FAİZİ ARTIŞIYLA KART FAİZLERİ ARTTI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeni ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası Haziran toplantısından bu yana politika faizinde artış gerçekleştiriyor. Yüzde 8,5 olan politika faizi üç ayda yüzde 25’e çıkarıldı. Politika faiz oranlarındaki bu değişim bankaların kredi kartı işlemlerinde uygulayabilecekleri azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan referans faiz oranının da yükselmesine neden oldu.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İLE YENİDEN DEĞİŞECEK

Referans faiz oranı politika faizi artışı öncesinde yüzde 0,81 seviyesinde ve kredi kartı işlemlerinde azami faiz oranı yüzde 1,36 iken, Eylül itibariyle referans faiz oranı yüzde 2,26'ya, kredi kartı işlemlerindeki azami faiz oranı da yüzde 2,81'e yükseldi. Bu hafta Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısında da beklenti faizin 500 baz puan artması yönünde. Bu artış da yine kredi kartı faiz oranlarının artmasına neden olacak.

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BİREYSELDE TAKSİTLİ KREDİ KARTININ ORANI YÜZDE 45,6

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verileri kredi kartlarında uygulanacak faiz ve gecikme faiz oranları artsa da özellikle bireysel kullanımda artışın hız kesmeden sürdüğünü ortaya koydu. Haziran başında toplam bireysel kredi kartı bakiyesi 721.4 milyar lira seviyesindeyken 8 Eylül itibariyle 924.7 milyar liraya çıktı. Taksitsiz bireysel kredi kartı harcamaları haziran başında 344.8 milyar liradan 8 Eylül'de 502.7 milyar liraya çıktı. Taksitli kredi kartı harcamaları da haziran başında 368.6 milyar lira iken 8 Eylül haftasında 422 milyar liraya çıktı.

Kredi kartı harcamaları artarken bu harcamalar içinde taksitli kredi kartı harcamalarının oranı ise Nisan sonundan bu yana geriliyor. Nisan ortasında bireysel taksitli kredi kartı harcamaları toplam bireysel kredi kartı harcamaları içinde yüzde 53,4 pay sahibi iken 8 Eylül itibariyle bu oran yüzde 45,6'ya kadar geriledi. Bireysel taksitli kredi kartı harcamalarının toplam bireysel kredi kartı harcamalarındaki oranı 8 puan birden düştü.


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