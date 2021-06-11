Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırmanın nasıl yapılacağı ortaya çıktı: İşte ayrıntılar...

Tekrardan yapılan yapılandırma ile birlikte protestolu çek, senet, ticari ve bireysel kredi ve kredi kartı dâhil borcunu ödeyemeyen vatandaşların yükümlülüklerini yerine getirmesi hâlinde 20 Mayıs tarihinden evvel olup da borcunu ödeyemeyenler yasadan faydalanmış olacak. 31 Aralık’a kadar borcunun hepsini kapatan veya yapılandıran vatandaşların Risk Merkezi’nde tutulan kayıtları silinecek.
Bu düzenlemeye ilişkin merak edilen soruları yanıtlayan Türkiye Bankalar Birliği, yapılandırma kapsamında borcun olduğu bankaya veya finansal kuruluşa başvuru yapılması gerektiğini vurguladı. Başvurunun ardından borçlar hesaplanacak, bankalar da müşterilerinin ödeme durumuna uygun bir vade planı hazırlayarak, vatandaşın borcunu yapılandıracak.
Hesaplama yapılırken, kredi kartının ödenmemiş toplam borcu, taksitli alışverişlerin toplam borcuyla beraber yapılandırılır. Yapılandırmada da kalan vade, ödenmiş borç miktarının hesaplamasında baz alınıyor. Hesap kesim tarihlerinin karışması, borçların aksaması, borçların unutulması ya da ödemelerin çakışması gibi hâllerde ortaya çıkan karışıklığı gidermek adına borçları tek çatı altında toplanması da seçenekler arasında bulunuyor.
Borcun olduğu finansal kuruluş ya da bankalardan öğrenilebilir. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, tüzel ve gerçek kişilerin kendilerine ait kredi kartı, kredi, çek ve senet bilgileri ile alakalı rapor sunuluyor. Yalnızca gerçek kişilere, e-Devlet kapısı üzerinden rapor hizmeti veriliyor. Aynı gün içinde 1 adet olmak üzere her ay 4 adet rapor ücretsiz rapor verilebiliyor.
Tüzel ve gerçek kişilerin karşılıksız çek, bireysel ve ticari nitelikli kredi kartı, protestolu senet dahil tüm kredi borçlarını içine alıyor. Borçların vadesinin 20 Mayıs’tan evvel olması ve bu tarihten itibaren kısmen ya da bütünüyle ödenmemiş olması gerek. Borçların 31 Aralık'a dek ödenmesi, yeniden yapılandırılması hâlinde Risk Merkezi’nde yer alan kayıtlar dikkate alınmaz.
Borcun hepsinin ödenmesi, yeniden yapılandırılması durumunda, bundan sonraki finansal işlemlerde Risk Merkezi nezdindeki bu kayıtlar banka ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. Düzenleme kapsamına giren borç ve ödeme bilgileri mevzuat kapsamında Risk Merkezi kayıtlarında olmayı sürdürecek.
Düzenleme, vadesi 20 Mayıs 2021’den önce olup, ödenmemiş borçları içine alıyor. Vadesi, diğer bir deyişle ödenmesi gereken tarihi, bu tarihin ardından olan borçlar düzenleme kapsamında olmuyor.
Finansal kuruluşlar ya da bankalarla imzalanan kredi sözleşmesi şartlarında herhangi bir değişiklik yapılması, her iki tarafın da anlaşması ile mümkün olacaktır. Bundan dolayı, yeniden yapılandırma talebi, finansal kuruluş ya da bankanın kararına bağlıdır.
Borcunuzun olduğu finansal kuruluş ya da bankalara başvuru yapılması gerek.
Kredi kartı dâhil kredi borcuna ilişkin ödeme bilgileri e-Devlet haricindeki kanallar üstünden, ödeme tarihini izleyen bir sonraki ay sonunda, e-Devlet kanalı üzerinden; ödeme tarihini izleyen 2 iş gününün ardından, karşılıksız çeke ilişkin ödeme bilgileri ödeme tarihini izleyen 2 iş gününün ardından görüntülenebilir. Protestolu senede ilişkin ödeme bilgileri ise ödeme tarihini izleyen 1 iş gününün ardından görüntülenecektir.
İlgili finansal kuruluş ya da bankaya başvurarak, buna ilişkin yazı alarak ya da Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nden Risk Merkezi Raporu alarak belgelendirilebilir.
Kredi kararı, finansal kuruluş ya da bankaların Bankacılık Kanunu ve alakalı düzenlemelere göre vereceği ticari bir karardır. Risk Merkezi raporundaki borç bilgilerinin hatalı, eksik olması hâlinde de borcun olduğu finansal kuruluş ya da bankaya başvurulması gerekecek.
Borcun ödendiği tarihi izleyen üçüncü iş günü itibarıyla görebilir. Ticari krediler için de aynı süre geçerlidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum