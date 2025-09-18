FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kredi kartı faizlerinde değişiklik! POS komisyon oranları da...

Kredi kartı işlemlerinde faiz oranları değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kredi kartı faizlerinde değişiklik! POS komisyon oranları da...

Kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan düşürüldü.

Akdi faizler yüzde 4,75'ten yüzde 4 buçuğa indirildi.

Gecikme faizi ise yüzde yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e düşürüldü.

Yeni oranlar 1 Ekim itibariyle geçerli olacak.

Kredi kartı faizlerinde değişiklik! POS komisyon oranları da... 1

MERKEZ BANKASI POS KOMİSYON ORANLARI UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), POS komisyon oranları uygulamasında yaptığı değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı, kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

TCMB, POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı.

Değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

POS komisyonu, kartlı sistemlerin işletilmesine ilişkin maliyetler için alınıyor. Kredi kartlarında banka kartlarından farklı olarak kart sahibine sağlanan kredi imkanı nedeniyle ilave fonlama maliyeti bulunuyor. Yeni düzenleme ile banka kartlarındaki komisyon oranı bu fonlama maliyetini içermeyecek şekilde belirlendi.

Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek. (AA)

Kredi kartı işlemlerinde faiz oranları değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ yayımlandı. Yayımlanan tebliğde kredi işlemlerinde faiz oranları değişti. Değişikliğe göre, bankalar kredi tahsis ücretini, dış ticaret kapsamındaki gayri nakdi krediler ve ticari kredi kartları da dahil olmak üzere tüm kredi limitleri üzerinden alınabilecek. Kredi tahsis ücreti, tahsis edilen limitin yüzde 0,20’sini aşamayacak. Düzenlemede, müşteri talebi olmadan yapılan tahsis veya yenilemelerde ücret alınmayacağı belirtilirken limit artırımlarında yeni tahsis ücreti uygulanabilecek. Nakdi kredilerde uygulanacak kredi kullandırım ücreti ise en fazla yüzde 1,10 olarak belirlendi. Kısa süreli kredilerde ise bu oran, yıllık ortalama bakiye üzerinden hesaplanacak.
Ayrıca, üye işyeri ücretlerinde de düzenleme yapıldı. Kredi kartı ile yapılan taksitsiz mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarının ertesi gün üye işyerine aktarılması halinde uygulanacak ücret, aylık referans oranın 0,45 puan artırılmış halini geçemeyecek. Bu oran, banka kartı işlemlerinde ise yüzde 1,04’ü aşamayacak. Üye işyerleri için ödeme süreleriyle ilgili yeni sınırlamalar getirilirken kredi kartı işlemlerinde tutarların işyeri kullanımına geçmesi 40 günü, banka kartı işlemlerinde ise 15 günü aşamayacak. Öte yandan, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan işlemler için de aynı düzenlemeler geçerli olacak.

1 Kasım’da yürürlüğe girecek düzenlemede hükümleri TCMB Başkanı’nın yürüteceği aktarıldı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kredi kartı faiz oranlarına düzenleme geldiKredi kartı faiz oranlarına düzenleme geldi
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladıKüresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Anahtar Kelimeler:
faiz kredi kartı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.