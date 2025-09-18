Kredi kartı faizlerinde değişiklik! POS komisyon oranları da...

Kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan düşürüldü.

Akdi faizler yüzde 4,75'ten yüzde 4 buçuğa indirildi.

Gecikme faizi ise yüzde yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e düşürüldü.

Yeni oranlar 1 Ekim itibariyle geçerli olacak.

MERKEZ BANKASI POS KOMİSYON ORANLARI UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), POS komisyon oranları uygulamasında yaptığı değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı, kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

TCMB, POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı.

Değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

POS komisyonu, kartlı sistemlerin işletilmesine ilişkin maliyetler için alınıyor. Kredi kartlarında banka kartlarından farklı olarak kart sahibine sağlanan kredi imkanı nedeniyle ilave fonlama maliyeti bulunuyor. Yeni düzenleme ile banka kartlarındaki komisyon oranı bu fonlama maliyetini içermeyecek şekilde belirlendi.

Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek. (AA)

Kredi kartı işlemlerinde faiz oranları değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ yayımlandı. Yayımlanan tebliğde kredi işlemlerinde faiz oranları değişti. Değişikliğe göre, bankalar kredi tahsis ücretini, dış ticaret kapsamındaki gayri nakdi krediler ve ticari kredi kartları da dahil olmak üzere tüm kredi limitleri üzerinden alınabilecek. Kredi tahsis ücreti, tahsis edilen limitin yüzde 0,20’sini aşamayacak. Düzenlemede, müşteri talebi olmadan yapılan tahsis veya yenilemelerde ücret alınmayacağı belirtilirken limit artırımlarında yeni tahsis ücreti uygulanabilecek. Nakdi kredilerde uygulanacak kredi kullandırım ücreti ise en fazla yüzde 1,10 olarak belirlendi. Kısa süreli kredilerde ise bu oran, yıllık ortalama bakiye üzerinden hesaplanacak.

Ayrıca, üye işyeri ücretlerinde de düzenleme yapıldı. Kredi kartı ile yapılan taksitsiz mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarının ertesi gün üye işyerine aktarılması halinde uygulanacak ücret, aylık referans oranın 0,45 puan artırılmış halini geçemeyecek. Bu oran, banka kartı işlemlerinde ise yüzde 1,04’ü aşamayacak. Üye işyerleri için ödeme süreleriyle ilgili yeni sınırlamalar getirilirken kredi kartı işlemlerinde tutarların işyeri kullanımına geçmesi 40 günü, banka kartı işlemlerinde ise 15 günü aşamayacak. Öte yandan, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan işlemler için de aynı düzenlemeler geçerli olacak.

1 Kasım’da yürürlüğe girecek düzenlemede hükümleri TCMB Başkanı’nın yürüteceği aktarıldı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır