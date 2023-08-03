Kredi kartı ile taksit kararına Kuzey Kıbrıs’tan tepki: Manşetler o başlıklarla çıktı: ‘Turizme öldürücü darbe düşmek üzere…’

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ile yapılan yurt dışı havayolu bilet alımları ve konaklama hizmetleri için taksitlendirmeyi kaldırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de kapsayan bu kararın ardından hem Türkiye'deki hem de KKTC'deki turizmcilerden tepki geldi.

"ZOR GÜNLER GEÇİREN SEKTÖRÜMÜZE ÖLDÜRÜCÜ DARBE İNDİRİLECEK"

Habertürk’ten Ahmet Hamdi Girgin’in haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), kararla ilgili bir açıklama yaparak, "Bu kararın, KKTC için de uygulanması halinde zaten zor günler geçiren turizm sektörümüze öldürücü darbe indirilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

KITSAB'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye’de, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından alınan ve 31 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, yurtdışı tatiline gidebilmek için yapacakları alımlarda ve yurtdışında kredi kartları ile yapacakları harcamalarda taksitlendirme imkanlarından yararlanamayacaklardır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde alınmaya başlanan ve yurttaşların tüketim harcamalarını kısmayı amaçlayan daraltıcı önlemlerin bir parçası olduğunu anladığımız bu kararın, KKTC için de uygulanması halinde zaten zor günler geçiren turizm sektörümüze öldürücü darbe indirilmiş olacaktır. Herkesin de bildiği gibi, KKTC turizmi büyük ölçüde Türkiye’den gelen turistlere dayanmakta; çarşımız onların yaptığı harcamalar ile ayakta durmaktadır. Arasta dışındaki çarşı merkezlerimizde alış-veriş yapan turistlerin kahir ekseriyeti Türkiye’den gelen misafirlerimizdir. Bu uygulama, Türk turistlerin KKTC’ye gelmesini caydıracağı gibi, çarşıda yapılan alış-verişlerin ciddi şekilde azalmasına da neden olacak ve KKTC ekonomisi bir bütün olarak ciddi yaralar alacaktır.

KKTC turizm sektörünü desteklemek amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten, son olarak yurt dışında tanıtım kampanyası başlatan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin bu kararının “KKTC hariç” olarak uygulanması için gereğini yapacaklarına inanıyoruz. KKTC hükümeti yetkililerini, kararın KKTC ekonomisine vereceği zararları anlatmak ve “KKTC hariç” olarak uygulanmasını sağlamak için Türkiye nezdinde gerekli girişimleri yapması beklentimizi ifade ederken bu kararın değişmemesi halinde KKTC turizm sektörünün ölüm döşeğine düşmüş olacağını kamuoyumuzun bilgisine getirmek isteriz."

3 TAKSİT YAPILABİLİYORDU

BDDK'nın kararı öncesi KKTC'de tatil yapmak isteyen vatandaşlar, harcamalarını 3 taksite bölerek ödeme yapabiliyorlardı. Turizmciler, taksit seçeneğinin kaldırılmasının ardından KKTC'ye seyahat edenlerin sayısında önemli düşüş olacağını savunuyor.

KKTC BASINI DA GENİŞ YER AYIRDI

'Kıbrıs Gazetesi' gelişmeyi manşetine taşırken 'Kredi kartıyla tatil tehlikede' başlığıyla çıktı. Haberde bu kararın değiştirilmesine yönelik girişimler olduğu belirtilirken sektör temsilcilerinin görüşlerine de yer verildi.

AKTUNÇ: KIBRIS VE UMRE YASAĞA TABİ OLMAYACAKTI

Turizm, Gençlik, Kültür ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, taksit sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ancak tam tersi bir karar çıktığını belirterek, "Konu bizim zaten müsteşarlar düzeyinde yaptığımız toplantılarda gündemdeydi. Kredi kartı taksitlerinde sınırlama değil aksine taksit sayılarını artırmaya yönelik bir çalışma yapıyorduk. Hatta bu konu eylem planında da yer aldı. Bu karar alınırken Kıbrıs ve Umre seyahatleri yasağa tabi olmayacaktı; ancak bir şekilde bu devreye girdi. Alınan kara sonrasında ben Türkiye Cumhuriyeti KEİ Ofisi yetkilileri ile Sayın Bakanımız Fikri Ataoğlu da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile görüştü. Alınan kararın değiştirilmesi konusunda girişim başlatıldı" dedi.

ÇAĞINER: KARARIN DEĞİŞECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOK

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise kararın değişmesini beklediklerini kaydederek, "Kıbrıs noktası gözden kaçırıldı. Bu karar bu şekilde kalırsa turizmimizin bundan olumsuz etkilenecektir. Bu kararın değişeceğinden, yanlıştan dönüleceğinden de hiç şüphem yoktur” diye konuştu.



