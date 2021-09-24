Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Aman dikkat bu tuzağa düşmeyin

Özellikle internet alışverişindeki artış ile birlikte kredi kartı kullanım oranları da aynı oranda yükseldi. Nakit taşımak istemeyen pek çok kişi sanal alışverişin dışında da kredi kartına başvuruyor. Ancak kredi kartı kullanırken bilinmesi gereken çok önemli detaylar bulunuyor. Özellikle internet alışverişinde tuzağa düşmemek için mutlaka aşağıda bahsedeceğimiz önlemleri dikkate alın.

İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE TUZAĞA DÜŞMEMEK İÇİN…

İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte hem zamandan tasarruf için hem de her şeyin ayağımıza kadar gelmesi bizleri online alışverişe daha çok yönlendirdi. Online alışveriş yaparken ise kredi kartı kullanmak zorunda kalıyoruz. Ancak kartınızın çok kolay bir şekilde kopyalanma riski bulunuyor. Bu risklere karşı online alışverişlerde kart limitinizi düşük tutun. Eğer alacağınız ürününün fiyatı belirlediğinizi sınırı geçiyorsa limiti yükseltip, satın alma işleminden sonra tekrar düşürün.

Banka hesaplarınıza kendinizden başka kimsenin erişimi olmamasına da dikkat edin. Şifrelerinizde de her hesaba aynı şifreyi koymayın. Doğum tarihi gibi basit şifrelerden kaçınıp büyük ve küçük harfleri bir arada kullanıp, sayı ve noktalama işaretlerinden oluşan bir şifre koyun.

Bir diğer önlem olarak ise sanal kart tercih edebilirsiniz. Böylelikle kayıp ve çalıntı riskinden kurtulabilirsiniz.

Bankaların uygulamalarını da hemen hepimiz kullanıyoruz. Bu nedenle telefonunuza ve bilgisayarınızda mutlaka antivirüs (güvenlik uygulaması) kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

İNTERNET SİTESİNİN GÜVENİLİR OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Online alışverişlerinizde internet sitesinin güvenilir olup olmadığı da çok önemli. “Bunu nasıl anlayacağız?” derseniz, cevabını şöyle sıralayalım:

-Web tarayıcısının adres çubuğunda kapalı bir asma kilit var mı?

-Adres ‘HTTPS://’ ile mi başlıyor?

-SSL sertifikası var mı?

Alışveriş uygulamalarını resmi adreslerinden indirin. Hem uygulamaların hem satıcıların yorumlarına, puanlarına dikkat edin.

KREDİ KARTI KULLANMAK YERİNE EFT VEYA HAVALE YAPABİLİRSİNİZ

Sanal alışverişte kredi kartı kullanmak istemiyorsanız bunun yerine havale veya EFT ile ödemenizi yapabilirsiniz. Türkiye merkezli birçok site bu şekilde ödeme kabul etmektedir. Para transferinde açıklama bölümüne sipariş numaranızı yazın, ödeme dekontunu elektronik ortamda veya yazıcıdan çıktı alarak mutlaka saklayın.

İnternette ödeme sırasında hırsızlık ve sahtekârlık olaylarının önüne geçebilmek için 3D Secure adı verilen ödeme sistemi geliştirilmiştir. 3D Secure ile internet üzerinden kredi kartı ve banka kartıyla yapılan alışverişler son derece güvenlidir. Visa ve MasterCard'ın geliştirdiği 3D Secure ile ödeme işlemi sırasında internet mağazasından bağımsız bankanın sunucuları üzerinde bir sayfada güvenlik doğrulaması yapılıyor ve kredi kartı bilgileriniz internet mağazası tarafından hiçbir şekilde görüntülenemiyor. Banka işyerine ödemenin alındığı bilgisini gönderiyor ve ödemeniz tamamlanmış oluyor.



