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Kredi kartı kullanımı son yılların zirvesinde: Yüzde 39 oranında arttı! Yapılandırmalar vatandaşı rahatlatacak mı?

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.10.2024 09:53
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Geliri enflasyon karşısında maaşı eriyen vatandaş ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi kartlarına yöneldi. Geçtiğimiz haftalarda ise kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenler için 60 aya varan yapılandırma yapılacağı da duyurulmuştu. Bazı kredi kategorilerinde de faiz indirimine gidilmeye başlanması ise dikkat çekti. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, kredi kullanımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre, 2024'ün ilk 6 ayında bireysel kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe girenlerin sayısı 1 milyon 213 bin kişiyi aştı. 2023 ile aynı dönem kıyaslandığında ise yüzde 39'luk bir artış olduğu kaydedildi.

Kredi kartı borcu olan vatandaşlar için ise yeni adımlar atılmış ve borcunu ödeyemen vatandaşlar için 60 aya varan yapılandırma imkanı sunulmuştu. Ayrıca konut ve taşıt kredilerinde uygulanan faiz oranlarında da bir miktar düşüş yaşanmaya başlamıştı.

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Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bayram, enflasyondan dolayı kredi kartı limitlerini zorlandığını ifade ederek aram zammın yapılmadığına dikkat çekerek alım gücünün düştüğünü ve bundan dolayı kreid kartı limitlerinin tıkandığını ifade etti.

FAİZ ORANLARI BORÇLARI KATLAYARAK BÜYÜTÜYOR!

Faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle borçların katlanarak büyüdüğünü kaydeden Bayram, "Yüzde 5’e yakın kredi kartı faizleri söz konusu. Kümülatif faizle birlikte yıllıkta bu yüzde 60’ı buluyor. Kredi çekmek ve kredi kartı harcamaları aynı sonucu doğuruyor. Vatandaşlar şu anda kendi alım gücünü koruyabilmek için kredi kartlarına ve nakit avansa yükleniyor diyebiliriz" şeklinde konuştu.

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Bayram, "Faizlerin ilerleyen süreçte düşmesiyle birlikte artık kişiler ihtiyaç kredisi çekerek kredi kartlarını kapatmaya gidecektir. Yüksek limitli kredi kartlarıyla birlikte araç dahi alındığını görüyoruz. Devletimiz bunun önüne geçmek adına bir çalışma yaptı. Özellikle yurt dışı seyahatlerde taksit sınırlaması, lüks tüketime yönelik bazı sektörlere taksit sınırlaması getirilmesi buna örnekti. Faizlerin düşmesiyle birlikte kredi kartı borçluluk oranı azalacaktır" sözlerini kaydetti.

Kredi kartlarında 60 aya kadar yapılandırma yapılacak olması hakkında da değerlendirme bulunan Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"Kredi kartını ödeyemeyenler, ihtiyaç kredilerini ödeyemeyen bireysel banka müşterileri için bir düzenlemeye gidildi. Bugün bankaya gidilse bireysel kredi çekmek için en fazla 48 ay vadelendirme alınıyorken, şu anda 60 aya kadar yüzde 3.5 faiz oranı üzerinden kredilerde bir yapılandırma söz konusu. Yapılandırma düzenlemesi borcu olanlar için büyük bir avantaj. Kredi kartı limitleri tıkanan, ödeyemeyenler için büyük bir sorun vardı. Kredi kartı borcunun yarısı ödenmedikçe kredi kartı limitleri artırılamayacak"

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Yıllık enflasyonun yüzde 49'a kadar ilerlediğini Merkez Bankası'nın ise politika faizini yüzde 50'de olduğunu belirten Bayram, 12 ay için enflasyon oranının yüzde 25 seviyelerinde bir beklentisi olduğunu söyledi. Bayram, "Bu demek oluyor ki bir kişi şu anda parasını yüzde 50 ile mevduat faizine bağladığında en az yüzde 25 kazançlı demek oluyor. Bankalar da daha fazla kredi vermek için faiz oranlarını düşürmeye başladı" dedi.

Şu an borçlanmanın mantıklı olup olmadığını değerlendiren Bayram, şunları söyleyerek sözlerini noktaladı:

"Şu anda yüksek faiz oranları ile ev, araç almak mantıklı değil. İlerleyen süreçte faizlerin düşeceği öngörülüyor. En erken yılbaşı itibarıyla bir faiz indirimi öngörülüyor. Eğer kredi ile araç veya ev almak için bir aciliyet yoksa gelecek yılın ortaları beklenmelidir. Bir ev yüksek faizle borçlanarak alınırsa faiz oranları düşse dahi yüksek faiz oranı ile borçlanılmış olacak. O yüzden acil değilse kredi çekilerek konut veya araç alımları ertelenirse bu daha iyi olur.”

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı borç yapılandırma
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