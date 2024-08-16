Kredi kartı kullanımında yeni dönem başlıyor: TCMB harekete geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal sıkılaşmayı artırmak için kredi kartı kullanımında yenilikler yaptı. Yılın başında bankalar, bir çok müşterinin 'düşük faiz'den yararlanmak için kredi kartı nakit avans kullanımın artmasından dolayı taksitli nakit avans uygulamasındaki 12 aylık sınırı 6 aya düşürmüştü.

Kredi kartı kullanımında beklenen soğumanın yaşanmamasının ardından BDDK'nın talimatıyla harekete geçen bankalar söz konusu sınırı 3 aya kadar çekti. Bu kararın ardından kredi kartı sahipleri için hayata geçirilen bir diğer kısıtlamanın da detayları belli oldu.

Yüzde 5 seviyesindeki faizlere karşın taksitli nakit avans uygulamasına yönelik yoğun ilginin bu şekilde önüne geçmeyi hedefleyen ekonomi yönetimi, kredi kartlarından çekilecek paralarda 3 ayın üzerinde taksit yapılmasının engellenmesini istedi.

NAKİT AVANSA DÜZENLEME

Bankalar, birçok müşteriye kredi kartı limitleriyle eşdeğer miktarda nakit avans limiti tanıyordu. Ancak, BDDK, bu durumun nakit işlemleri teşvik ettiğini belirterek, bankalara, kredi kartlarında nakit avans işlemlerinde yüzde 25 sınırı uygulanması talimatını verdi. Böylece, müşteriler, mevcut kredi kartı limitlerinin sadece yüzde 25’i oranında nakit avans kullanabilecek. Örneğin, 10 bin lira limitli bir kredi kartı sahibi, bir günde en fazla 2 bin 500 lira nakit avans çekebilecek.

BAKAN ŞİMŞEK'İN ELEŞTİRİLERİ YENİ İHTİMALLER DOĞURDU

Bu arada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi kartı işlemlerinde uygulanan taksit düzenlemelerine yönelik eleştirileri, bankacılık sektöründe kredi kartlarıyla yapılan taksitli alışverişlere yeni yasakların gelebileceği yorumlarına neden oldu.