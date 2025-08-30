FİNANS

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor? Yeni dönem: BDDK cezai işlem başlatacak

BDDK, bazı bankaların müşterilerinin gelirlerini gerçekte olduğundan yüksek göstererek yasal sınırların üzerinde kredi kartı limiti tanımladığını tespit etti. Bankalara idari ve para cezaları uygulanacağını açıklayan kurum, kart sahiplerine de düzenli limit artışı seçeneğini kapatmaları konusunda uyarıda bulunurken; "Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?" sorusu akıllara geldi.

Devrim Karadağ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı bankaların müşterilerinin kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı şekilde artırdığını tespit etti. Yapılan denetimlerde, bankaların müşterilerin gelirlerini olduğundan yüksek göstererek yasal sınırın üzerinde limit tanımladığı ortaya çıktı.

KREDİ KART LİMİTLERİ AYLIK GELİRİN 4 KATIYLA SINIRLI AMA...

Mevzuata göre bir kişiye verilebilecek kredi kartı limiti, aylık net gelirinin en fazla dört katı ile sınırlı. Ancak bazı bankaların bu sınırı aştığı belirlendi.

Örneğin, bir müşterinin aylık geliri 70 bin lira olmasına rağmen gelir 198 bin lira gibi gösterilerek 428 bin 50 liralık kredi kartı limiti tanımlandı. Oysa mevzuata göre bu kişinin alabileceği en yüksek limit 280 bin lira ile sınırlıydı.

BANKALARA YAZILI UYARI GÖNDERİLDİ

NTV'de yer alan habere göre; BDDK, usulsüz uygulamalara imza atan bankalara yazılı uyarı gönderirken, idari ve para cezalarının da yolda olduğunu açıkladı. Kurum, bankaların müşterileri yanıltan bu yöntemlerinin yakın takipte olduğunu vurguladı.

"MOBİL UYGULAMADAN O SEÇENEĞİ KAPATIN"

Uzmanlar ise tüketicilere önemli bir uyarıda bulundu: Kart sahipleri, bankaların mobil uygulamalarındaki “Kart Ayarları” bölümünden “düzenli limit artışı” seçeneğini kapatarak istemedikleri artışları engelleyebiliyor. Böylece hem kontrol dışı borç riskinden korunmak hem de mevzuata uygun limitlerle güvenli bir şekilde kart kullanımı mümkün hale geliyor.

Bu adımın, hem bankaları daha disiplinli hareket etmeye zorlayacağı hem de vatandaşların bilinçli kredi kartı kullanımı konusunda farkındalığını artıracağı ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
kredi kartı banka
