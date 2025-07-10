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Kredi kartı limiti nasıl artırılır? (2025)

Bankaların belirlediği maksimum harcama tutarı kredi kartı limiti olarak isimlendirilir. Kişiler bankalardan aldıkları kredi kartlarını kredi notlarına ve gelirlerine bağlı olarak yönetebilmektedirler. Her kredi kartının kullanıcısına göre düzenlenmiş ve talebe göre belirlenmiş bir limiti bulunmaktadır.

Kredi kartı limiti nasıl artırılır? (2025)
Ferhan Petek

Nakit para taşımak gitgide geri planda kalmaya başlarken kişiler ağırlıklı olarak kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmektedirler. Hem mağazalarda yapılan hem de internet üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde daha çok kredi kartı kullanılmaktadır. Kredi kartları çok daha hızlı ve pratik bir ödeme şekli olmakla birlikte kullanıcılarına birçok imkan ve avantaj da sağlamaktadır. Bankaların kendi politikalarına bağlı olarak kredi kartları üzerinden yapılan kampanyalar ya da kartın, kullanıcısına sağladığı olanaklar da çeşitlilik göstermektedir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kısaca BDDK tarafından düzenlenen yönetmelik kapsamında kredi kartı limitlerine dair kurallar uygulanmaktadır. 2025 yılı için kredi kartı limiti faizleri için herhangi bir faiz artışı ya da indirim haberi henüz duyurulmamıştır. Bu doğrultuda yönetmelik ile ilgili de önemli bir değişiklik yapılmadığı belirtilmiştir. Yönetmelik kapsamında ilk kez kredi kartı alacak olan kişiler için belirlenmiş olan kredi kartı limitleri kişilerin belgeleyebildikleri gelirlerin en çok iki katına kadar çıkabilmektedir. Ancak kart kullanım süresi 1 yıl geçen ve bankaların incelemelerinde finansal açıdan güvenilir olduğu kabul edilen kişilerin limitleri aylık gelirlerinin 4 katı kadar yapılabilmektedir.

Kredi kartı kullanıcıları kredi kartı limitlerini birden fazla yöntem ile arttırabilmektedirler. Bazı koşulları yerine getiren kişiler bankalara kredi kartı limiti arttırılması için başvuruda bulunabilmektedir.

Bankalara yapılan kredi kartı limiti arttırma talepleri kişilerin bazı durumlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.

Kredi kartı limit artırma 2025 yılında nasıl yapılır?

Kişilerin kredi kartı limitlerini arttırmak için takip etmesi gereken bazı adımlar bulunmaktadır. Bu adımların tamamlanmasının ardından kredi kartı limit arttırma işlemi yapılabilmektedir. Adımlar şu şekilde ilerlemektedir:

  • Limit arttırma talebi için bankaya başvuruda bulunmak kredi kartı limit arttırma işleminin ilk adımıdır. Bankaların mobil uygulamaları, fiziksel şubeleri, kısa mesaj bankacılığı, internet bankacılığı ya da çağrı merkezleri aracılığı ile limit arttırma işlemi için başvuruda bulunulabilir.
  • İkinci aşamada bankalar müşterilerin net gelirlerine göre limit belirlemesi yapmaktadır. Bu işlem için kişilerin kendilerine ait gelirlerini ve ödeme geçmişlerini güncel olarak tutması ve takip etmesi çok önemlidir. Aylık net gelir bilgisi bankaya bildirildikten sonra gerekli incelemeler yapılır ve limit arttırma işlemi gerçekleştirir.
  • Bankalar limit arttırma talebinde bulunan kişilerin kredi notlarını inceler. Bu nedenle limit arttırma işlemi yaptırmak isteyen kişilerin kredi notlarına dikkat etmesi ve kredi notlarını ideal kabul edilen seviyelerde tutması önemlidir.
  • Kredi ve limit oranı da ideal seviyelerde tutulmalıdır. Kredi kartı limitini arttırmak isteyen ve bunun için bankaya talepte bulunan kişilerin kredi kartı borcunun kart limitine oranla makul bir noktada tutması önemlidir. Bu oran bankaların kredi risklerini değerlendirmesi esnasında dikkate aldığı bir noktadır.
  • Limit artışı talebinde bulunan kişiler ek gelir kaynaklarına sahip olabilirler. Örnek olarak kira kontratı, tapu belgesi, araç ruhsatı, banka hesap cüzdanları gibi çeşitli belgeler ile bankanın şubesine gidilmeli ve ek gelirler belgelenmelidir. Bu belgeler ile birlikte limit artışı talebinde bulunabilmek mümkün olmaktadır.

Eğer bir kişinin sahip olduğu bütün kredi kartlarının limitleri kişinin aylık ortalama net gelirinin 2 katını aşarsa ya da ikinci ya da sonraki yıllar için aylık gelirin 4 katını aşarsa limit artışı talebi geri çevrilebilir. Bunun dışında diğer bankalardaki kart limitlerinin yüksek olması da limit artışı üzerinde etkili bir durumdur.

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kredi kartı kart
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