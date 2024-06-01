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Kredi kartı limitleri Merkez Bankası'nın radarında! Faizler de artınca tablo ağırlaştı: 'Banknot kullanımı azaldı' dedi, milyonlara uyarı yaptı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
01.06.2024 11:02
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Aktif kredi kartı kullanıcı sayısı 30 milyona basamak dayarken kredi kartı limitleri hakkında Merkez Bankası’ndan dikkat çeken bir uyarı yapıldı. TCMB, yüksek kredi kartı limitlerinin, bireylerde gelirleriyle uyumlu olmayan harcama davranışına yol açabildiğini dile getirdi. Bu sebeple gelir ile uyumlu limit belirlenmesi uyarısında bulundu.

Kredi kartı limitleri Merkez Bankası'nın radarında! Faizler de artınca tablo ağırlaştı: 'Banknot kullanımı azaldı' dedi, milyonlara uyarı yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Finansal İstikrar Raporu’nda, hanehalkı borcunun milli gelire oranındaki düşük seviye korunurken bireysel kredi kartı borcunun payının arttığı ifade edildi. Kredi kartlarının enflasyonist dönemde taksit olanaklarıyla kolay erişilebilir bir finansman sunduğu vurgulandı.

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Hanehalkının finansal yükümlülüklerindeki artışta kredi kartı borçlarının belirleyici olduğu kaydedilen raporda, “Tüketici temel mal ve hizmet enflasyonu, dijitalleşme kaynaklı kullanım kolaylıkları, ödemelerde banknot kullanımının azalarak kart kullanımının yaygınlaşması, bankaların yüksek limit artırımları, kredi kartı taksit imkanları gibi faktörler kredi kartı bakiye büyümesinde etkili olmuştur” denildi.

LİMİT 4.2 TRİLYON TL

Milliyet’te yer alan habere göre, aktif kredi kartı kullanıcı sayısının 28 milyona yaklaştığına işaret edilen raporda, bireylerin kredi kartı bakiye ve limitlerini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekilerek, “Artan kredi kartı faiz oranları ile birlikte özellikle gelir/borçlanma uyumsuzluğu olan bireylerde faize bırakma davranışının borç servis yükünü artırabileceği değerlendirilmektedir” ifadesi kullanıldı.

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Raporda 2024 başı itibarıyla bireylere tanımlanan toplam kredi kartı limitinin 4.2 trilyon TL’ye, toplam kart bakiyesinin de 1.3 trilyon TL’ye ulaştığı aktarıldı.

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88.3 MİLYAR LİRALIK KART BORCU

50 bin TL ve altı limite sahip kredi kartlarında ise limit kullanım oranının artışını sürdürdüğü görüldü. Buna göre, kredi kartı limit toplamı 50 bin TL’ye kadar olan bireylerin limitlerinin yüzde 51.6’sı borç bakiyesine dönüşürken daha üst limit gruplarındaki bireylerin limit kullanımı görece düşük seviyede kaldı. Bireylerin tüm bankalardaki toplam limit tutarına göre belirlenen limit gruplarındaki görünümüne bakıldığında, 200 bin TL ve üzeri limite sahip olan bireylerin toplam kredi kartı borçlarının yarısından fazlasına sahip olduğu görülüyor. Rapora göre 8.7 milyon kişinin toplam 171.3 milyar TL’lik kredi kartı bakiyesi bulunurken, bu tutarın 88.3 milyar TL’si borçlanılmış durumda bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
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