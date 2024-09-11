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Kredi kartı ve banka kartı iddiası gündem oldu: '7 bin liranın üzerinde zorunlu olacak' diyerek paylaştı: Bunu yapmayana ceza da var!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.09.2024 09:34
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Kartlı alışverişte muamma! Bazı bankalar kredi kartına taksiti sınırlandırmıştı. Bu kez de 7 bin lira üzeri alışverişte zorunlu olacak iddiası gündem oldu. Ekonomist Dr. Şenol Babuşcu taslak metni paylaştı. “7000 TL’nin üzerinde alışverişte banka veya kredi kartı kullanacak, aksi halde onlara da özel usülsüzlük cezası kesilecek” dedi. İşte detaylar…

Kredi kartı ve banka kartı iddiası gündem oldu: '7 bin liranın üzerinde zorunlu olacak' diyerek paylaştı: Bunu yapmayana ceza da var!

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığını, buna göre, 7 bin TL ve üzeri ödemelerde banka veya kredi kartı kullanımının zorunlu olacağını belirtti.

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7 BİN LİRANIN ÜZERİNDEKİ ALIŞVERİŞTE KART KULLANMAYANA CEZA

Prof. Dr. Babuçcu'nun paylaşımı şöyle:

"Bu taslak düzenleme tebliğ haline gelirse; Artık her kim olursa olsun 7.000,00 TL ve üzeri ödemelerini banka yada kredi kartı ile ödeme yapmak zorunda kalacak.
Örnekten görüleceği üzere Kamu Kurumunda memur olarak çalışan Bay A evine aldığı 20.000 TL'lik buzdolabının ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda.

Kamu Kurumunda akademisyen olarak çalışan Bay B evindeki kütüphanesi için aldığı 10.000 TL'lik kitabın ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda kalacak.

Bu taslaktan önce, alışverişte iki tarafta vergi mükellefi olursa 7000 TL’nin üzerindeki alışverişler banka veya kredi kartıyla olması gerekiyordu. Bu taslak yayınlanır, tebliğ haline gelirse mükellef olmayanlar da 7000 TL’nin üzerinde alışverişte banka veya kredi kartı kullanacak, aksi halde onlara da özel usülsüzlük cezası kesilecek."

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TASLAK METİN ORTAYA ÇIKTI

Babuşcu, söz konusu taslak düzenlemesinin metnini de paylaştı. İşte o taslak metni:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: ...)

Madde 1- 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nin 2. bölümünün birinci fıkrasında yer alan "mükelleflere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve mükellef olmayanlara" ibaresi eklenmiştir.

Madde 2- Aynı Tebliğin 3. bölümünün birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "vergiden muaf esnafı," ibaresinden sonra gelmek üzere "mükellef olmayanları," ibaresi eklenmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3- Aynı Tebliğin 4.1. bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Bölümün birinci fıkrası "Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların (mükellef olmayanların kendi aralarında yapacakları işlemler hariç olmak üzere) yapacakları, 7.000 TL'yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur." şeklinde değiştirilmiştir.

b) Bölümün son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki örnek eklenmiştir.

"Örnek: Kamu kurumunda memur olarak çalışan Bay (A) evinde kullanmak üzere, beyaz eşya perakende ticareti ile uğraşan (B) Ltd. Şti.'nden 20.000 TL tutarında bir buzdolabı satın almıştır.

Söz konusu buzdolabının tutarı 7.000 TL'lik haddi aştığından bu işleme ait tahsilat ve ödemenin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir. Söz konusu tahsilat ve ödemede tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda memur Bay (A) ve (B) Ltd. Şti.'ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır."

Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

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kredi kartı
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