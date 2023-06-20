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Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi faizleri… 22 Haziran sonrası değişiyor! Yüzde 40 limiti gevşetilecek

20.06.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi kartı kullananlar ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler dikkat! Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran’da açıklanacak. Ağustos ayından geçerli olmak üzeri kredi kartı faizleri yüzde 2,81’e, gecikme faizi ise 3,11’e yükselebilir. İhtiyaç kredisi faizleri ise yüzde 36,2 ila yüzde 45,2 arasında bir orana gelecek. Ayrıca kredi kartı ödemelerindeki yüzde 40 limitinin de gevşetilmesi gündemde.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi faizleri… 22 Haziran sonrası değişiyor! Yüzde 40 limiti gevşetilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü kararını açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) son yılların en kritik toplantısı olarak öne çıkıyor. Piyasa yüzde 8,5 seviyesindeki politika faizini 26 ayın ardından artırılarak yüzde 20-25 seviyesine yükseltilmesini bekliyor. Artış başta kredi kartı ve kredili mevduat hesabı faizi olmak üzere ihtiyaç ve ticari kredi faizi limitlerini, TCMB’nin fonlama faizini etkileyecek.

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Ekonomi Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın haberine göre, yapılan hesaplar şu an yüzde 1,36 seviyesinde olan kredi kartı ve KMH faizinin politika faizi yüzde 20’ye çıkması durumunda yüzde 2,36’ya, yüzde 25’e çıkması durumunda ise yüzde 2,81’e yükseleceğini ortaya koyuyor. İhtiyaç ve ticari kredi faizi limitleri de artarken zaten yüzde 35-40 seviyelerine gelen mevduat faizlerinde ise pek bir değişiklik beklenmiyor.

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KREDİ KARTI FAİZLERİ AĞUSTOS’TA DEĞİŞİYOR

Kredi kartı ve KMH akdi faiz oranı yüzde 1,36, gecikme faiz oranı ise yüzde 1,66 seviyesinde. Eğer Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında beklenildiği gibi politika faizin yüzde 20’ye çıkarırsa kredi kartı ve KMH akdi faiz oranı yüzde 2,36’ya, gecikme faiz oranı da yüzde 2,66’ya yükselecek. Politika faizi yüzde 25’e çıkarılması durumunda ise kredi kartı ve KMH faizi yüzde 2,81’e, gecikme faizi ise yüzde 3,11’e gelecek. Tüm bunlar faiz artışı kararından 1 ay sonra devreye girdiği için olası faiz artışı sonrasında bu faiz oranları Ağustos ayı başından itibaren geçerli olacak.

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KREDİ KARTI ÖDEMELERİNE DÜZENLEME

Bankacılık sektörü kaynağının verdiği bilgiye göre, politika faizi artışı sonrasında daha az sorun yaşanması için yeni uygulamalar devreye alınabilir. Bu kapsamda kredi kartı ödemelerindeki yüzde 40 limitinin gevşetilmesi gündemde. Tüm bunlara karşılık bankaların bir kez kredi vermeye başladıktan sonra sistemin yeniden kendi dengesini bulacağı vurgulandı.

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İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ YÜZDE 45,2’YE YÜKSELEBİLİR

Referans faizi oranıyla ihtiyaç ve ticari kredi faizlerinde limitler de belirleniyor. İhtiyaç kredi faizinde 1.8 katı aşıldığında yüzde 20, 2 katı aşıldığında ise yüzde 150 oranında menkul kıymet tesis zorunluluğu var. Bu oranlar şu anda yüzde 18,7 ve yüzde 20,2 seviyesinde bulunuyor.

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Politika faizi yüzde 20’ye çıkarıldığında sırasıyla yüzde 32,6 ile yüzde 36,2 seviyesine yükselme ihtimali var. Eğer politika faizi yüzde 25’e gelirse ihtiyaç kredisi faizi için limitler de yüzde 40,7 ile yüzde 45,2’ye çıkmış olacak.


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