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Kredi kartı ve kredi borçları için dikkat çeken rakamlar! Bankalar o veriyi açıkladı: Mayıs’ta yüzde 9 azaldı

12.07.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi kartı ve kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Türkiye Bankalar Birliği açıkladı. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geriledi. Son veri ile Mayıs 2023 ayında bir önceki aya göre yüzde 9 azalan borçlu sayısı 153 bin kişi oldu.

Kredi kartı ve kredi borçları için dikkat çeken rakamlar! Bankalar o veriyi açıkladı: Mayıs’ta yüzde 9 azaldı

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, Mayıs ayında geriledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, 2023 yılı Mayıs ayında 76 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 100 bin kişi oldu.

TÜRK LİRASI (223)

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Mayıs 2023 ayında bir önceki aya göre yüzde 9 gerileyerek 153 bin kişi oldu.
Açıklamada şöyle denildi:

"Öte yandan, Risk Merkezi verilerine göre, Mayıs 2023 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklari bir önceki yıla göre yüzde 20 artış ile 38 milyar TL olmuştur."


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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı

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