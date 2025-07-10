FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kredi kartı yapılandırma nasıl yapılır? (2025)

Borçlu olan kişinin mevcut borçları ile ilgili yapılan ödeme planlarını banka ile birlikte yeniden düzenlemesi kredi kartı yapılandırma olarak isimlendirilmiştir. Bu yapılandırma sürecinde faiz oranlarında çeşitli değişiklikler meydana gelebilmektedir. Ayrıca ödeme süresi uzatılabilir ya da taksitlendirme miktarları baştan belirlenebilir.

Kredi kartı yapılandırma nasıl yapılır? (2025)
Ferhan Petek

Kredi yapılandırma işlemi, borçlu durumunda olan kişinin sahip olduğu borçları daha uygun şartlarda yapabilmesi için finans kuruluşları ya da bankalar ile birlikte yeniden düzenlemesi olarak tanımlanmaktadır. Bu işlem borçlu konumundaki kişiye ödeme süreleri, faiz oranları ya da taksitlerin tutarlarının belirlenmesi konusunda bazı imkanlar sağlamaktadır. Yapılandırma süreci borçların ödenmesi konusunda bir zorluk yaşandığı zaman tercih doğrultusunda başlatılmaktadır.

Borcu olan kişiler bankalar ile ya da farklı finans kurumları ile görüşerek kredi kartı yapılandırma işlemi adı altında ödeme düzenlemeleri yapabilmektedir. Bu düzenlemeler ile borçlu olan kişinin finansal yükünün hafiflemesi ve borcunu düzenli olarak ödeyebilmesi sağlanmaktadır.

Kredi kartı yapılandırma 2025 yılında nasıl yapılmaktadır?

Kişiler, kredi yapılandırmalarını ödeme zorluğu çektikleri konular için yapabilmektedirler. Borçların düzenli bir şekilde ödenebilmesi amacı ile yapılan bu kredi kartı yapılandırma süreci kişiye bağlı olarak başlar ve yüksek faiz oranları gibi çeşitli nedenlerden ötürü borcunu ödeme konusunda sorun yaşayan kişilere çeşitli ödeme imkanları sunulur.

Kredi kartı yapılandırma işlemi birkaç koşula bağlı olarak başlatılan bir süreçtir. Sürecin ilk adımı borçlu olan kişinin kredi borçları için bankaya ya da çeşitli finans kuruluşlarına başvuru yapması ile atılmaktadır. Başvuru ile başlayan sürecin ardından bankanın kişiye sunduğu ödeme planları değerlendirilir.

Çeşitli şartlara bağlı olarak yapılan kredi yapılandırma işlemi her bankada ya da her finans kurumunda farklı olarak işleyen politikalar çerçevesinde farklılık gösterebilir. Ancak bazı temel unsurlar sabittir ve genel olarak uygulanır. Bankalar ya da finans kurumları borçlu olan kişilerin ödeme planlarını yeniden düzenleme kararı alabilir. Bu konuda yapılandırma işlemi için borçlu olan kişinin ödeme geçmişi, mevcut borç durumu ya da gelir durumu göz önünde bulundurulur.

Kredi kartı yapılandırması için gerekli olan bazı belgeler de bulunmaktadır. Borçlu olan kişinin bankadan ya da finans kurumundan yapılandırma planı talebinde bulunabilmesi için adres beyanı ve kimlik belgesi ibraz etmesi zorunludur. Gelir belgesi de gerekli olan belgeler arasında yer almaktadır.
Kurumun politikasına göre farklı başka belgeler de istenebilir.

Kredi yapılandırma hesap işlemleri şu adımlar ile gerçekleştirilir:

  • Borçlunun mevcut kredi borcu, ödemesi gereken süre ve faiz oranları hesaplanır.
  • Yeni yapılacak olan ödeme planının belirlerken tüm bilgileri toplanır.
  • Toplam borç tutarı ile mevcut ödeme koşulları hesaplanır.
  • Banka yeni faiz oranı ve ödeme süresi sunarak bir ödeme planı meydana getirir.
  • Yapılan yeni plan borçlu olan kişinin ödeme gücüne ve bütçesine göre taksit tutarları ile vade sürelerini belirler.
  • Kredi yapılandırma hesaplaması için borçlunun gelir durumu ile diğer finans sorumluluklarının dikkat alınması son derece önemlidir.

2025 yılı için kredi yapılandırma süreci, borçlu olan kişiler için daha uygun ödeme şartları belirlemeye devam etmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın birlikte yaptığı düzenlemelere göre bazı açıklamalar yapılmıştır. Buna göre ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları 60 aya kadar vade ile yapılandırılabilmektedir. Ayrıca %3 civarı bir oranda azami faiz belirtilmiştir. Yapılan açıklamalara göre borçlu olan kişiler 26 Eylül 2025’e kadar kredi kartı yapılandırma talebinde bulunma hakkına sahip olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Togg dev markayı solladı! En çok satılan otomobil modelleri belli olduTogg dev markayı solladı! En çok satılan otomobil modelleri belli oldu
Konut, arsa, tarla, iş yeri... Gayrimenkul satışı 1,4 milyonu aştıKonut, arsa, tarla, iş yeri... Gayrimenkul satışı 1,4 milyonu aştı

Anahtar Kelimeler:
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartı kredi Yapılandırma Merkez Bankası Borç yapılandırma paketi Borç yapılandırması nasıl yapılır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bir şehirde salgın alarmı: "Acil müdahale gerekiyor"

Bir şehirde salgın alarmı: "Acil müdahale gerekiyor"

İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler

İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler

Taburcu olacaktı, cenazesi çıktı! Hemşirenin ifadesi kan dondurdu

Taburcu olacaktı, cenazesi çıktı! Hemşirenin ifadesi kan dondurdu

Mevzuatta var! Çift hatta üç maaş alabilirsiniz

Mevzuatta var! Çift hatta üç maaş alabilirsiniz

Zara, D&P, Mr DIY... Hepsi listeye girdi! Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Zara, D&P, Mr DIY... Hepsi listeye girdi! Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Kilosunu 200 TL'den almak istiyorlar, bedava veriyor! 'Satmıyor'

Kilosunu 200 TL'den almak istiyorlar, bedava veriyor! 'Satmıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.