Kredi kartı yapılandırma nasıl yapılır? (2025)

Kredi yapılandırma işlemi, borçlu durumunda olan kişinin sahip olduğu borçları daha uygun şartlarda yapabilmesi için finans kuruluşları ya da bankalar ile birlikte yeniden düzenlemesi olarak tanımlanmaktadır. Bu işlem borçlu konumundaki kişiye ödeme süreleri, faiz oranları ya da taksitlerin tutarlarının belirlenmesi konusunda bazı imkanlar sağlamaktadır. Yapılandırma süreci borçların ödenmesi konusunda bir zorluk yaşandığı zaman tercih doğrultusunda başlatılmaktadır.

Borcu olan kişiler bankalar ile ya da farklı finans kurumları ile görüşerek kredi kartı yapılandırma işlemi adı altında ödeme düzenlemeleri yapabilmektedir. Bu düzenlemeler ile borçlu olan kişinin finansal yükünün hafiflemesi ve borcunu düzenli olarak ödeyebilmesi sağlanmaktadır.

Kredi kartı yapılandırma 2025 yılında nasıl yapılmaktadır?

Kişiler, kredi yapılandırmalarını ödeme zorluğu çektikleri konular için yapabilmektedirler. Borçların düzenli bir şekilde ödenebilmesi amacı ile yapılan bu kredi kartı yapılandırma süreci kişiye bağlı olarak başlar ve yüksek faiz oranları gibi çeşitli nedenlerden ötürü borcunu ödeme konusunda sorun yaşayan kişilere çeşitli ödeme imkanları sunulur.

Kredi kartı yapılandırma işlemi birkaç koşula bağlı olarak başlatılan bir süreçtir. Sürecin ilk adımı borçlu olan kişinin kredi borçları için bankaya ya da çeşitli finans kuruluşlarına başvuru yapması ile atılmaktadır. Başvuru ile başlayan sürecin ardından bankanın kişiye sunduğu ödeme planları değerlendirilir.

Çeşitli şartlara bağlı olarak yapılan kredi yapılandırma işlemi her bankada ya da her finans kurumunda farklı olarak işleyen politikalar çerçevesinde farklılık gösterebilir. Ancak bazı temel unsurlar sabittir ve genel olarak uygulanır. Bankalar ya da finans kurumları borçlu olan kişilerin ödeme planlarını yeniden düzenleme kararı alabilir. Bu konuda yapılandırma işlemi için borçlu olan kişinin ödeme geçmişi, mevcut borç durumu ya da gelir durumu göz önünde bulundurulur.

Kredi kartı yapılandırması için gerekli olan bazı belgeler de bulunmaktadır. Borçlu olan kişinin bankadan ya da finans kurumundan yapılandırma planı talebinde bulunabilmesi için adres beyanı ve kimlik belgesi ibraz etmesi zorunludur. Gelir belgesi de gerekli olan belgeler arasında yer almaktadır.

Kurumun politikasına göre farklı başka belgeler de istenebilir.

Kredi yapılandırma hesap işlemleri şu adımlar ile gerçekleştirilir:

Borçlunun mevcut kredi borcu, ödemesi gereken süre ve faiz oranları hesaplanır.

Yeni yapılacak olan ödeme planının belirlerken tüm bilgileri toplanır.

Toplam borç tutarı ile mevcut ödeme koşulları hesaplanır.

Banka yeni faiz oranı ve ödeme süresi sunarak bir ödeme planı meydana getirir.

Yapılan yeni plan borçlu olan kişinin ödeme gücüne ve bütçesine göre taksit tutarları ile vade sürelerini belirler.

Kredi yapılandırma hesaplaması için borçlunun gelir durumu ile diğer finans sorumluluklarının dikkat alınması son derece önemlidir.

2025 yılı için kredi yapılandırma süreci, borçlu olan kişiler için daha uygun ödeme şartları belirlemeye devam etmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın birlikte yaptığı düzenlemelere göre bazı açıklamalar yapılmıştır. Buna göre ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları 60 aya kadar vade ile yapılandırılabilmektedir. Ayrıca %3 civarı bir oranda azami faiz belirtilmiştir. Yapılan açıklamalara göre borçlu olan kişiler 26 Eylül 2025’e kadar kredi kartı yapılandırma talebinde bulunma hakkına sahip olacaktır.