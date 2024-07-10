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Kredi kartına fark ödemesi ile gündemdeydi! Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 'Amaç 128 TL değil, insanların hakkını aramasını istiyorum'

10.07.2024 10:57
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Kredi kartı ile araç muayene ücreti ödemelerinde alınan farkın iptal edilmesi talebi her fırsatta dile getiriliyordu. Araç sahiplerinin de rahatsız olduğu uygulama için bir vatandaşın Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurusu üzerine emsal nitelikte bir karar alındı. Böylece heyet ödenen 128 TL'nin iadesinin yapılmasına karar verdi.

Kredi kartına fark ödemesi ile gündemdeydi! Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 'Amaç 128 TL değil, insanların hakkını aramasını istiyorum'

Konya'da, Tüketici Hakem Heyeti, Hüseyin Özdemir’in, araç muayene istasyonunda otomobilinin vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan 128,18 TL farkın kendisine geri ödenmesi amacıyla yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Heyet, Özdemir'e ücret iadesinin kabulüne karar vererek firmanın kredi kartına kestiği farkı ‘ayıplı hizmet’ olarak nitelendirdi. Özdemir, "Türkiye'de insanlara örnek teşkil etmesi ve milyonlarca kişiden alınan bu farkın kaldırılması için bir örnek oluşturdum. Buradaki amaç 128 TL değil. İnsanların hakkını aramasını istiyorum" dedi.

TÜKETİCİ HEYETİNE BAŞVURU YAPTI

Otomotiv yedek parçası satışı yapan Hüseyin Özdemir (34), 28 Aralık 2023'te otomobilini vize işlemleri için Seydişehir ilçesindeki araç muayene istasyonuna götürdü. Özdemir, 1130,44 TL olan vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için 128,18 TL daha fark vererek, ödemeyi gerçekleştirdi. Durumu avukatı Emre Akman ile paylaşan Özdemir, alınan 128,18 TL farkın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'na aykırı olduğunu öğrenince iadesi için 7 Şubat'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

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KESİLEN FARKIN İADESİNE KARAR VERİLDİ

Başvuruyu değerlendiren Tüketici Hakem Heyeti, kredi kartına kesilen farkın iadesine karar verdi. Heyet, gerekçesinde ise firmanın kredi kartına kestiği farkı 'ayıplı hizmet' olarak nitelendirdi.

'AMAÇ 128 TL DEĞİL'

Hukuk mücadelesini kazanan Hüseyin Özdemir, amacının 128,18 TL'yi geri almak olmadığını belirterek, “Bu konunun farkındalık olması için şikayette bulundum. Bunun sonucunda şikayetim sonuçlanmış oldu ve kazandık. Bunun da tüm Türkiye'de insanlara örnek teşkil etmesi ve milyonlarca kişiden alınan bu farkın kaldırılması için örnek oluşturdum. Buradaki amaç 128 TL değil. İnsanların hakkını aramasını istiyorum. Önder oldum" diye konuştu.

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'EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR'

Hüseyin Özdemir'in avukatı Emre Akman ise "Müvekkilim aracının muayenesi için gittiğinde kredi kartı ödeme seçeneğini seçince, müvekkilin ödemesi gereken rakamın üzerine 128,18 fark bakiyesi çıkmıştır. Müvekkilimizin talebi üzerine ise Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptık. Bizim başvurumuz yakın zamanda incelendi ve firma tarafından alınan 128,18 TL’nin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nda geçen 'ayıplı hizmet' maddesi gereğince bize iadesine karar verildi. Bakıldığında araç muayene istasyonuna on binlerce insan, aracını muayene ettirmeye geliyor. İnsanlar da kredi kartıyla ödeme yapmak istiyor. Bu kredi kartlarından alınan 128,18 TL her kişiden alınsa bu, günlük milyonlarca TL para eder. Bu ise tüketici kanununda ayıplı hizmet olarak nitelendirilen bir karardır. Bu, emsal niteliğinde bir karardır. Müvekkilimiz 128,18 TL'yi aldığında ne zengin olacak, ne de fakir olacak. Bizim buradaki tek amacımız kamuoyunu bilgilendirmek. Araç muayene istasyonunda kesilen tutarı geri almak isteyen kişiler, bizim kararımızı emsal olarak göstererek geri alabilirler. Firmanın yaptığı kredi kartına alınan komisyonun kesinlikle kanuna aykırı olduğunu ve vatandaşlarımızın bu konuda bilgilenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
araç muayene istasyonu
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