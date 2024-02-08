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Kredi kartına taksit sınırlaması olacak mı? Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan çok net açıklama

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
08.02.2024 11:52 | Son Güncelleme:
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Kredi kartlarına taksit sınırlaması gelecek mi? Vatandaşın kredi kartı borcu rekor kırıyor. Bireysel kredi kartı borçları geçen yıla göre yüzde 157 artarak 1 trilyon 200 milyar liraya yükseldi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan kredi kartlarına taksit sınırlamasına ilişkin açıklama geldi.

Kredi kartına taksit sınırlaması olacak mı? Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan çok net açıklama

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Kredi kartlarına taksit sınırlaması gelecek mi?" sorusuna "Kredi kartlarında bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz." yanıtını verdi. Çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Karahan enflasyon raporu açıklamasında, "Faiz artışı döngüsünü sonlandırdığımızı ilan ettik, siz de indirimle ilgili soru sormaya başlıyorsunuz. İndirimi konuşmak için fazlasıyla erken. Aylık enflasyona baktığımızda aralıkta yüzde 3 civarında ana eğilim söz konusuydu. Aylık enflasyona baktığımızda ana eğilimi okuduğumuzda 2024 ve 2025 hedefinin tutabilecek durumda olduğunu görmemiz gerekiyor, o dönemde faiz indirimlerini konuşmaya başlayabiliriz, şimdiden fazlasıyla erken." dedi.

Karahan kredi kartlarına taksit sınırlamasına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

Gıda fiyatlarıyla ilgili de mevzu söz konusu. Gıda Komitesi'nde gıda fiyatlarını değerlendiriyoruz.

Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Geçici olup olmadığı çok net değil. Kredi kartlarında bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var. Çalışmalarımız sürüyor.

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