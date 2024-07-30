FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi kartında istenilen oldu! İhtiyaç kredisi faizlerinden daha az diye herkes ona koşmuştu: Bir dönem resmen bitti

Kredi kartında istenilen oldu! İhtiyaç kredisi faizlerinden daha az diye herkes ona koşmuştu: Bir dönem resmen bitti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
30.07.2024 07:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi yönetimi artan kredi kartı harcamalarına faiz hamlesi ile set koymak istemişti. İhtiyaç kredisi faizlerinden daha düşük diye kredi kartı nakit çekime koşanlar nedeniyle azami faiz oranları ve gecikme faiz oranları yükseltilmişti. Hükümetin bu hamlesi işe yaradı. Kredi kartı nakit çekimlerde çok sert bir düşüş yaşandı. Nisan, Mayıs ve Haziran ayında yaşanan o düşüş verilere de işte böyle yansıdı!

Kredi kartında istenilen oldu! İhtiyaç kredisi faizlerinden daha az diye herkes ona koşmuştu: Bir dönem resmen bitti

Sıkı para politikası yüksek enflasyon eriyen alım gücü yılın özellikle ilk çeyreğinde kredi kartından nakit çekim ve kredili mevduat hesaplarına yönelimi artırdı. İhtiyaç kredi faizine göre düşük kalan kredili mevduat hesabı ile kredi kartından nakit çekim faizlerine 16 Mart'tan itibaren yüzde 5 faiz getirildiği gecikme faizi ise yüzde 5,3’e çıkarıldı. Bu hamle özellikle kredi kartından nakit çekimde etkili oldu. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre kredi kartından nakit çekim yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe göre yüzde 50,11 azaldı, reel olarak düşüş ise yüzde 54 olarak hesaplandı.

do-debit-cards-affect-a-credit-score

İLK ÇEYREKTE REEL ARTIŞ YÜZDE 5,68

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan haberde BKM verilerine göre, geçen yıl ilk çeyrekte 182.9 milyar lira olan kredi kartından nakit çekim bu yılın ilk çeyreğinde çok hızlı arttı. Ocak’ta 116.15 milyar lira, Şubat’ta 121.25 milyar lira olan kredi kartından nakit çekim Mart ortasındaki faiz artırımının ardından söz konusu ayda 89.33 milyar liraya indi. Böylece bu yıl ilk çeyrekte geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 78,65 arttı, geçen yılın son çeyreğine göre ise yüzde 21,6 artış yaşandı.

Bu yıl ilk çeyrekte kredi kartından nakit çekim 326.74 milyar liraya çıktı. Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 15,06 tüketici enflasyonundan arındırıldığında 2023 sonuna göre ilk çeyrekteki kartından nakit çekimde reel artış yüzde 5,68 oldu.

skynews-credit-cards-surcharge_4204316

KREDİ KARTINDAN NAKİT ÇEKİMDE SERT DÜŞÜŞ

Yılın ikinci çeyreği kredi kartından nakit çekim yavaşlamasını sürdürdü. Nisan’da 52 milyar lira, Mayıs’ta 58.5 milyar lira, Haziran’da ise 53.4 milyar lira kredi kartından nakit çekim gerçekleştirildi. Böylece ikinci çeyrekte kredi kartından nakit çekim 162.99 milyar liraya indi.

Yılın ilk çeyreğine göre ikinci çeyrekte yüzde 50,11 azalan kredi kartından nakit çekim iki çeyrek arasında gerçekleşen yüzde 8,4 tüketici enflasyonundan arındırıldığında ise yüzde 54 reel olarak geriledi. Hedeflendiği gibi kredi kartından nakit çekimlerde ikinci çeyrekte sert bir düşüş yaşanmış oldu.

iStock-1453500544

KREDİ KARTI GECİKME FAİZLERİ NE DURUMDA?

Ancak kredi kartından alışveriş harcamalarında ivme kaybı istenilen seviyede değil. Kredi kartlarında geçerli azami akdi faiz oranı yüzde 4,25, gecikme faiz oranı yüzde 4,55 seviyesinde. BKM verilerine göre yılın ilk çeyreğinde kredi kartından alışverişler 2 trilyon 565 milyar 490 milyon liraya yükseldi. Bu yılın son çeyreğine göre yüzde 18,4’lük artışa işaret ederken ilk çeyrekteki enflasyondan arındırıldığında ise reel artış yüzde 2,90 oldu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Paketi 100 liraya koşuyor! Yeni zam yoldaPaketi 100 liraya koşuyor! Yeni zam yolda
Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
En Çok Okunan Haberler
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan skandal çağrı: "Türkiye, NATO'dan çıkarılsın"

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan skandal çağrı: "Türkiye, NATO'dan çıkarılsın"

İstanbul'da trafikte dehşeti yaşattı! Bakan Yerlikaya 'Affetmeyeceğiz' diyerek duyurdu

İstanbul'da trafikte dehşeti yaşattı! Bakan Yerlikaya 'Affetmeyeceğiz' diyerek duyurdu

500 TL olmuştu! 5 ay sonra ikinci zam yolda

500 TL olmuştu! 5 ay sonra ikinci zam yolda

Hem fiyat artacak hem zor bulacağız!

Hem fiyat artacak hem zor bulacağız!

Emekli ve memur zammı öncesi yüzde 1,64, sonrası 3,3!

Emekli ve memur zammı öncesi yüzde 1,64, sonrası 3,3!

Bireysel emeklilikte önemli düzenleme! İlk etapta 9,5 milyon kişi... Emeklilik tasarruf tutarını 3 katına çıkaracak

Bireysel emeklilikte önemli düzenleme! İlk etapta 9,5 milyon kişi... Emeklilik tasarruf tutarını 3 katına çıkaracak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.