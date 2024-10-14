FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi kartında katkı payı gündemde... 100 bin liralık limite 750 TL vergi! Ayrıntıları belli oldu... Her yıl o ayda kesilecek

Kredi kartında katkı payı gündemde... 100 bin liralık limite 750 TL vergi! Ayrıntıları belli oldu... Her yıl o ayda kesilecek

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.10.2024 09:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma günü AK Parti Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifini TBMM'ye sunmuştu. Savunma sanayisine aktarılmak için 100 bin liralık kredi kartı limitine 750 liralık kesintinin yapılacak olmasının ayrıntıları ise belli oldu.

Kredi kartında katkı payı gündemde... 100 bin liralık limite 750 TL vergi! Ayrıntıları belli oldu... Her yıl o ayda kesilecek

AK Parti, savunma sanayisi projeleri için 100 bin liralık kredi kartı limitine 750 liralık kesintinin olacağı maddesini içeren torba yasasını TBMM'ye geçtiğimiz cuma günü sunmuştu.

Gündeme adeta bomba gibi düşen bu torba yasasının ayrıntıları ise belli oldu. Salı günü TBMM Plan Bütçesi Komisyonu'nun önüne gelecek bu yasa teklifi için vatandaş kredi kartı limitlerini de düşürmeye başladı.

kredi-kartı-x

5 OCAK'TA KESİNTİ YAPILACAK

Kanunun yürürlüğe girmesi takdirinde 750 liralık pay, her yıl 5 Ocak tarihinde kart sahibinin hesabına yansıtılacak.
100 bin lira ve üzeri limitli kart sahiplerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 liralık katkı payı kartın iptal edilmesi halinde iade edilmeyecek.

Bir karta bağlı oluşturulan ek kartlar ve sanat kartlar için katkı payı alınmayacak. Ayrıca, torba teklifle getirilen paylar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

KREDİ-KARTI-

TORBA YASADA NELER VAR?

  • Tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL,

  • Sıfır araçların tescil işlemlerinde 3.000 TL, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1.500 TL,

  • Motor silindir hacmi 100 cm³’ün altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletler de Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin kapsamına alınıyor.

  • Özel Tüketim Vergisi'nde drone’lar ve ÖTV matrahı 5.000 TL üzerinde olan kol saatleri de vergi kapsamına alınıyor.
    AK Parti'den yeni vergi paketi! A’dan Z’ye hepsine geliyor AK Parti'den yeni vergi paketi! A’dan Z’ye hepsine geliyor
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kredi kartı ak parti
En Çok Okunan Haberler
61 yaşındaki Yonca Evcimik'in kıyafeti gündem oldu! "Altını giymemiş ki..."

61 yaşındaki Yonca Evcimik'in kıyafeti gündem oldu! "Altını giymemiş ki..."

Hizbullah'tan kamikaze saldırısı! İsrail medyası: "En acı gecemiz!"

Hizbullah'tan kamikaze saldırısı! İsrail medyası: "En acı gecemiz!"

'Delireceğim gerçekten delireceğim' Altaylı'nın vergi isyanı...

'Delireceğim gerçekten delireceğim' Altaylı'nın vergi isyanı...

Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat!

Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat!

Ocak ayına sayılı günler kaldı! İşte zamlar için konuşulan rakamlar!

Ocak ayına sayılı günler kaldı! İşte zamlar için konuşulan rakamlar!

'Para ile çalıştıracak insan bulamıyoruz! Akrabalar çalışıyor'

'Para ile çalıştıracak insan bulamıyoruz! Akrabalar çalışıyor'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.