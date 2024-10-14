Kredi kartında katkı payı gündemde... 100 bin liralık limite 750 TL vergi! Ayrıntıları belli oldu... Her yıl o ayda kesilecek

AK Parti, savunma sanayisi projeleri için 100 bin liralık kredi kartı limitine 750 liralık kesintinin olacağı maddesini içeren torba yasasını TBMM'ye geçtiğimiz cuma günü sunmuştu.
Gündeme adeta bomba gibi düşen bu torba yasasının ayrıntıları ise belli oldu. Salı günü TBMM Plan Bütçesi Komisyonu'nun önüne gelecek bu yasa teklifi için vatandaş kredi kartı limitlerini de düşürmeye başladı.
Kanunun yürürlüğe girmesi takdirinde 750 liralık pay, her yıl 5 Ocak tarihinde kart sahibinin hesabına yansıtılacak.
100 bin lira ve üzeri limitli kart sahiplerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 liralık katkı payı kartın iptal edilmesi halinde iade edilmeyecek.
Bir karta bağlı oluşturulan ek kartlar ve sanat kartlar için katkı payı alınmayacak. Ayrıca, torba teklifle getirilen paylar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.
Tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL,
Sıfır araçların tescil işlemlerinde 3.000 TL, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1.500 TL,
Motor silindir hacmi 100 cm³’ün altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletler de Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin kapsamına alınıyor.