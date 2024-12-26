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Kredi kartında komisyon tarihe karışıyor! Kimi esnaf ek ücret talep ediyor kimi etmiyordu, hepsi genelgeyle uyarıldı: Sigara satışlarına bakanlık ayarı

26.12.2024 15:28
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Kredi kartıyla sigara satışlarına ayar geliyor. Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarından yazı geldi, TESK bir genelgeyle tüm esnaf ve sanatkarları uyardı. Buna göre kredi kartıyla sigara satışlarında vatandaştan ilave ücret talep edemeyecek. Talep etmesi durumunda esnafın başını ağrıtacak cezalar bekliyor.

Kredi kartında komisyon tarihe karışıyor! Kimi esnaf ek ücret talep ediyor kimi etmiyordu, hepsi genelgeyle uyarıldı: Sigara satışlarına bakanlık ayarı

TESK'ten sigara satışından komisyon alan işletmelere uyarı geldi. Konfederasyon kredi kartıyla sigara satışlarında vatandaştan ilave ücret talep edemeyeceğini bildirdi. Bu hükme aykırı davranılması durumunda anlaşma yapılan kuruluşlar tarafından üye iş yeri sözleşmesi feshedilecek, ayrıca bir yıl süreyle yeni sözleşme yapılamayacak.

HEM VATANDAŞ HEM DE BAZI İŞLETMELER MAĞDUR OLUYOR

Bazı perakende satış işletmelerinin kredi kartıyla sigara satışlarında komisyon adı altında ekstra ücret talep etmesi hem vatandaşın hem de bu ücreti talep etmeyen işletmelerin mağduriyetine sebep oluyor.

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TESK DÜĞMEYE BASTI

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, TESK, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonunun talebi üzerine sorunun çözümü için harekete geçti.

GENELGE GÖNDERİLDİ, TÜM ESNAF VE SANATKARLAR UYARILDI

Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarına "sigaranın perakende satışında hizmet bedeli adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olup olmadığını" soran TESK, bakanlıklardan gelen yazı üzerine bir genelge hazırlayarak, tüm esnaf ve sanatkarları uyardı.

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KREDİ KARTIYLA SİGARA SATIŞINDA KOMİSYON TARİHE KARIŞIYOR

Genelgede, ilgili bakanlıkların yanıtına göre, üye işyerlerinin, kart hamillerinin yaptığı mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorunda olduğuna işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Üye işyerlerinin, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemeyeceğini, bu hükme aykırı davranılması halinde üye işyerinin anlaşma yaptığı kuruluşlar tarafından üye iş yeri sözleşmesinin feshedilip, bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca tütün mamullerinin satış işlemleri özel matrah şekline göre vergilendiriliyor. Perakendeci bayilere yapılacak tütün mamulleri satışlarına ait KDV, bayilere satış yapan mükellefler tarafından bayilerin karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp, bayilere teslimin yapıldığı dönemde beyan ediliyor."

HİZMET BEDELİ EKLENMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Bakanlıklardan gelen yazıya göre, bayilerin tütün mamulü teslimlerinde KDV'nin hesaplanmadığı, bu nedenle özel matrah uygulanan tütün mamullerinin satış bedellerine "hizmet bedeli" adı altında tutar eklenmesinin mümkün olmadığı vurgulanan genelgede, tütün mamullerine ilişkin ayrıca bir hizmet sunulması halinde bu hizmet için düzenlenecek belgelerde KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerektiği bildirildi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kredi kartı sigara komisyon
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