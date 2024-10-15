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Kredi kartlarında 750 liralık ek vergi için geri adım! Tepkiler sonrası AK Parti harekete geçti... Düzenlemedeki madde kalkıyor mu?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.10.2024 06:38
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AK Parti'nin hazırlamış olduğu yeni kanun teklifinde yer alan maddeler arasında kredi kartlarından alınması planlanan 750 lira tutarında katılım payıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savunma sanayii harcamalarına aktarılması beklenen ek kesinti için tepkiler giderek büyürken, AK Parti’nin tepkileri dikkate alarak düzenlemeyi yeniden değerlendireceği belirtildi.

Kredi kartlarında 750 liralık ek vergi için geri adım! Tepkiler sonrası AK Parti harekete geçti... Düzenlemedeki madde kalkıyor mu?

Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlardan alınacak 750 liralık ek ödemede 'geri adım' iddiası. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan yasa teklifiyle dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AK Parti tarafından hazırlanan söz konusu düzenlemeye tepkiler çığ gibi büyüdü. Bankların müşteri hizmetleri adeta kilitlenirken, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olan düzenleme öncesi vatandaşlar limitlerini 99 bin TL'ye düşürmeye başladı.

AK PARTİ, TEPKİLER SONRASI YENİDEN DEĞERLENDİRECEK

Savunma sanayii harcamaları için kredi kartlarından 750 lira tutarında katılım payı kesilmesi teklifine tepkiler sürüyor. Toplumun geniş bir kesimi tarafından tepkiyle karşılanan söz konusu düzenlemenin ilgili maddesinin AK Parti tarafından yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı ak parti
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