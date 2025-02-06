Kredi kartlarında kötü tablo, yüzde 156 arttı! Vatandaş ona sarıldı, 2020'den beri hızla yükseliyor...

Ekonomik koşullarda yaşanan zor dönem en çok vatandaşın cebini vurdu. Alım gücünün azalması nedeniyle vatandaşlar kredi kartlarına sarılırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verileri de kötü tabloyu gözler önüne serdi. Vatandaş sıkı para politikasıyla artan faizlerden ve yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü kaybı yaşarken geçtiğimiz yıl bankacılık sektöründe en çok takipteki alacak oranlarını etkiledi.

Ekonomim'in BDDK'nın verileri ile yaptığı hesaplamaya göre, toplam TL cinsi kredilerde takipteki alacak bakiyesinde bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin payı sektörde yüzde 39’u aştı ve bir yılda bu oran 15 puanlık artış gösterdi. 2020 sonunda bu oran sadece yüzde 11,5 idi. 4 yılda yaklaşık 28 puan arttı.

Bankacılık sektöründeki toplam TL cinsi takipteki alacak bakiyesi 2024 sonunda 290 milyar 77 milyon liraya yükseldi. Sektörde TL cinsi kredilerde takipteki alacak bir yılda yüzde 58,82 artarken bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde takipteki alacak yüzde 155,6 büyüdü.

MEVDUAT BANKALARINDA ALACAK MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarında toplam TL kredilerinin takipteki alacak bakiyesinde bireysel kredi kartı ve ihityaç kredilerinin alacak miktarının payı da arttı. En yüksek artış incelendiğinde ise yerli özel mevduat bankalarında gerçekleşti. Buna göre özel mevduat bankalarında TL cinsi alacak bakiyesi yüzde 48,25 bireysel kart ve ihtiyaç kredisinde takipteki alacaklar yüzde 155,2 yükseldi. TL cinsi kredilerde takipteki alacak miktarında bireysel ihtiyaç ve kredi kartı takipteki alacak payı da 2023 sonunda yüzde 28,04’ten geçen yılsonunda yüzde 48,27'ye çıktı. Bir yılda 20.23 puan arttı.

TÜM SEKTÖRÜN ÜZERİNDE

Yabancı mevduat bankalarındaki TL cinsi takipteki kredi bakiyesinde bireysel ihityç ve kredi kartı takipteki alacak miktarı tüm sektörün üzerinde olduğu görüldü. Buna göre, 2024 yılsonunda yabancı mevduat bankalarında TL cinsi takipteki alacak bakiyesinin yüzde 53,88'i bireysel ihtiyaç ve kredi kartlarının takipteki alacaklarından oluştu. 2023 sonundaki yüzde 35,75'lik paya göre ise 18.14 puan yükseldi. Yabancı mevduat bankalarında TL cinsi takipteki kredi bakiyesi 78.4 milyar lirayla 2024’ü kapattı, 2023 sonuna göre yüzde 69,5 arttı. Bireysel ihtiyaç ve kredi kartlarında takipteki alacak bakiyesi ise yüzde 155,5 artarak 42.2 milyar liraya çıktı.

Kamu mevduat bankalarında ise büyüme daha yavaş oldu. Buna göre, tkaipteki alacak bakiyesinde bireysel ihtiyaç ve kredi kartı takipteki alacaklarının payı yüzde 24,06'ya çıktı. 2023 sonunda bu oran yüzde 15,56 seviyesindeydi bir yılda 8,5 puan yükseldi. Kamu mevduat bankalarında TL cinsi takipteki alacak bakiyesi yüzde 64,8 artarak 91.5 milyar liraya çıktı, bireysel ihtiyaç ve kredi kartı takipteki alacak bakiyesi ise yüzde 154,9 artarak 22 milyar lirayı aştı.

Enflasyonun hızlı yükselmesi ile beraber takiben pay da son 4 yılda 28 puan yükseldi. 2020 yılından beri yükseliş şu şekilde:



2020 yılı yüzde 11,5

2021 yılı yüzde 16,22

2022 yılı yüzde 18,5

YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR!

BDDK'nın 24 Ocak haftasında biten haftalık verilerine göre, TL cinsi takipteki alacak bakiyesi 301 milyar 138 milyon liraya yükseldi. Bu miktarın toplam TL cinsi takipteki alacak miktarına oranı ise yüzde 40,9’a yükseldi. Bu yılsonuna göre 1.6 puanlık artış yaşandığını gösteriyor.