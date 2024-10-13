FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi kartlarından alınacak vergi hakkında Cevdet Yılmaz'dan açıklama: "Bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek"

Kredi kartlarından alınacak vergi hakkında Cevdet Yılmaz'dan açıklama: "Bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek"

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.10.2024 09:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Yılmaz, Savunma Sanayii Fonu'na aktarılmak için 100 bin TL ve üstü kartı olan vatandaşlardan 750 liralık vergi alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz, "Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Kredi kartlarından alınacak vergi hakkında Cevdet Yılmaz'dan açıklama: "Bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek"

Geçtiğimiz Cuma günü Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.

12 Maddelik teklifte Savunma Sanayi Fonu'nun gelirlerini artırmak için 100 bin TL'lik kredi kartı olan vatandaştan yıllık 750 liralık ücret alınması da yer edindi.

KREDİ-KARTI-

"TEK BİR KURUŞ BİLE!"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konu ile ilgili Türkiye İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklamada bulundu.

Yılmaz, "Meclisimize bir paket teklif edildi. Özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek" sözlerini kaydetti.

AK Parti'den yeni vergi paketi! A’dan Z’ye hepsine geliyor AK Parti'den yeni vergi paketi! A’dan Z’ye hepsine geliyor
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz kredi kartı
En Çok Okunan Haberler
Pavyonda kan donduran görüntü! Görüştüğü kadını katletti ardından kendini vurdu

Pavyonda kan donduran görüntü! Görüştüğü kadını katletti ardından kendini vurdu

Görenler inanamadı! Acı tablo... 'İnsan ne diyeceğini bilemiyor'

Görenler inanamadı! Acı tablo... 'İnsan ne diyeceğini bilemiyor'

100 bin TL limitli kredi kartına 750 liralık vergi... Uzmanlar konuştu!

100 bin TL limitli kredi kartına 750 liralık vergi... Uzmanlar konuştu!

Yeni liste yayınlandı! İşte sucuk diye ‘eşek eti – at eti’ yediren firmalar…

Yeni liste yayınlandı! İşte sucuk diye ‘eşek eti – at eti’ yediren firmalar…

100 cc ve altı motosikletlerden Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak! İşte ödenecek tutar...

100 cc ve altı motosikletlerden Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak! İşte ödenecek tutar...

Bankaların komisyon ücretleri esnafın belini büktü

Bankaların komisyon ücretleri esnafın belini büktü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.