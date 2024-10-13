Kredi kartlarından alınacak vergi hakkında Cevdet Yılmaz'dan açıklama: "Bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek"

Geçtiğimiz Cuma günü Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.

12 Maddelik teklifte Savunma Sanayi Fonu'nun gelirlerini artırmak için 100 bin TL'lik kredi kartı olan vatandaştan yıllık 750 liralık ücret alınması da yer edindi.

"TEK BİR KURUŞ BİLE!"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konu ile ilgili Türkiye İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklamada bulundu.

Yılmaz, "Meclisimize bir paket teklif edildi. Özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek" sözlerini kaydetti.