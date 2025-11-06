FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kredi taksit erteleme nedir, nasıl başvurulur?

Kişiler ya da firmalar çeşitli gereksinimlere dayanarak bankalardan ya da finans kurumlarından kredi alma talebinde bulunabilirler. Geri ödeme koşulu ile verilen krediler, banka tarafından onaylanmadan önce değerlendirme süreci yaşanır. Bu süreçte kişinin ya da firmanın talebine istinaden bazı finansal geçmiş bilgileri araştırılır.

Kredi taksit erteleme nedir, nasıl başvurulur?
Ferhan Petek

Geri ödeme koşulu olan krediler, tutarına, talebin nedenine, talep edilen kredinin türüne ve diğer bazı unsurlara bakılarak banka tarafından onaylanırlar ya da reddedilirler. Ödeme taksitlendirmeleri ve ayrıntıları banka ile kredi verilecek olan müşteri arasında yapılan sözleşme ile net olarak belirlenir. Borç yapılandırması, ödeme taksit sayısı ve ödenecek taksit tutarları banka müşterisinin aylık ve yıllık gider ve gelirleri göz önünde bulundurularak hesaplanır. Kredi borcu ertelemesi ya da yapılandırması gibi işlemler bankaların fiziksel şubelerine giderek talep edilebilir.

Kredi taksit erteleme nedir?

Kredi çekildikten sonraki süreçte belli bir süre boyunca taksit ödenmeden beklenebilen kredi türü ertelemeli kredi olarak tanımlanmaktadır. Bu tür kredi özellikle nakit akışını düzene sokabilmek ve takip edebilmek adına avantaj sağladığı için hem kişiler hem de kurumlar tarafından tercih edilen bir kredi türüdür. Bazı durumlarda ertelemeli kredi kullanmak birçok avantaj sağlayabilmektedir. Özellikle gelir seviyesinde belli bir süre içinde artış bekleniyorsa erteleme planı da buna göre yapılabilmektedir.

Krediler genel olarak üç ay ya da altı ay gibi süreler için ertelenebilir. Bazı kampanyalara bağlı olarak bir yıl süre için de erteleme yapılabilmektedir. Erteleme süresi kredi türüne ve kredi alınan bankaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle ekonomik kriz, pandemi gibi süreçler içinde bazı bankalar geliştirdikleri kredi ödeme planlarını sunarlar ve daha uzun sürelerde erteleme imkanları ile kredi erteleme gerçekleştirilebilir.

Kredi taksit ertelemesi nasıl yapılır?

Kredi taksit ertelemesi yapmak için bazı adımların uygulanması gerekir. Örnek olarak talep edilen ve onayı banka tarafından verilen ihtiyaç kredisinin taksit ödeme tarihi bir aya kadar ötelenebilir. Ertelemeli kredi almak için gerekli koşullar şunlardır:

  • Minimum kredi tutarları bankaya göre değişebilmektedir. Genel olarak 500 TL ve üzerindeki miktarlardaki krediler için erteleme imkanı verilir.
  • Düzenli gelir belgesinin kredi talebi yapılan bankaya beyan edilmesi gerekir. Çalışanlar için maaş bordrosu, serbest meslek sahipleri için vergi levhası gibi belgeler kredi alacak olan kişiden talep edilebilir.
  • Bankalar kredi notunu değerlendirerek başvuruyu onaylar ya da reddeder. Bu nedenle kredi talebinde bulunan kişi ya da firmanın finansal geçmişi önemlidir.
  • Mevcut borç durumu da taksit ertelemesi için önemli bir kıstas olduğu için kredi talebinde bulunan kişi ya da firmanın mevcut kredi borcu olup olmadığı incelenir.

Kredi taksit ödeme ertelemesi ve taksit değişikliklerinden yararlanabilmek için örnek olarak en az üç taksit ödenmiş olmalıdır. Bu koşullar bankadan bankaya bazı değişikliklere uğrayabilir. Çekilecek olan kredinin tutarı, erteleme süresi, faiz oranları gibi bilgiler verilerek ya da bankanın uygulamasındaki ilgili sayfalara girilerek toplam geri ödeme tutarı hesaplanabilir. Tüketici talebine göre alınan kredilerin taksit ödemeleri ertelenebilir. Banka da uygun görürse gelen talebe istinaden kredi taksit ödemelerini belirlenen süre için dondurabilir.

Ertelemeli olarak kredi veren bankalar ve güncel faiz oranları da bankadan bankaya değişkenlik gösterebilmektedir. Bankaların güncel faiz oranlarını ve sunduğu kampanyaları öğrenmek için bankaların uygulamalarından ve internet sitelerinden bilgi alınabilir. Ayrıca bankaların müşteri hizmetleri aranarak ya da fiziksel şubeye gidilerek bu bilgilere ulaşılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev hava yolu şirketi iflas etti! 5 yıllık satışlar inceleme altındaDev hava yolu şirketi iflas etti! 5 yıllık satışlar inceleme altında
Altın için kritik eşiği 'Yeni rekorlar görebiliriz' deyip işaret etti 'Araba ve ev almak isteyenler...'Altın için kritik eşiği 'Yeni rekorlar görebiliriz' deyip işaret etti 'Araba ve ev almak isteyenler...'

Anahtar Kelimeler:
kredi taksit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.