Kredi taksit erteleme nedir, nasıl başvurulur?

Geri ödeme koşulu olan krediler, tutarına, talebin nedenine, talep edilen kredinin türüne ve diğer bazı unsurlara bakılarak banka tarafından onaylanırlar ya da reddedilirler. Ödeme taksitlendirmeleri ve ayrıntıları banka ile kredi verilecek olan müşteri arasında yapılan sözleşme ile net olarak belirlenir. Borç yapılandırması, ödeme taksit sayısı ve ödenecek taksit tutarları banka müşterisinin aylık ve yıllık gider ve gelirleri göz önünde bulundurularak hesaplanır. Kredi borcu ertelemesi ya da yapılandırması gibi işlemler bankaların fiziksel şubelerine giderek talep edilebilir.

Kredi taksit erteleme nedir?

Kredi çekildikten sonraki süreçte belli bir süre boyunca taksit ödenmeden beklenebilen kredi türü ertelemeli kredi olarak tanımlanmaktadır. Bu tür kredi özellikle nakit akışını düzene sokabilmek ve takip edebilmek adına avantaj sağladığı için hem kişiler hem de kurumlar tarafından tercih edilen bir kredi türüdür. Bazı durumlarda ertelemeli kredi kullanmak birçok avantaj sağlayabilmektedir. Özellikle gelir seviyesinde belli bir süre içinde artış bekleniyorsa erteleme planı da buna göre yapılabilmektedir.

Krediler genel olarak üç ay ya da altı ay gibi süreler için ertelenebilir. Bazı kampanyalara bağlı olarak bir yıl süre için de erteleme yapılabilmektedir. Erteleme süresi kredi türüne ve kredi alınan bankaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle ekonomik kriz, pandemi gibi süreçler içinde bazı bankalar geliştirdikleri kredi ödeme planlarını sunarlar ve daha uzun sürelerde erteleme imkanları ile kredi erteleme gerçekleştirilebilir.

Kredi taksit ertelemesi nasıl yapılır?

Kredi taksit ertelemesi yapmak için bazı adımların uygulanması gerekir. Örnek olarak talep edilen ve onayı banka tarafından verilen ihtiyaç kredisinin taksit ödeme tarihi bir aya kadar ötelenebilir. Ertelemeli kredi almak için gerekli koşullar şunlardır:

Minimum kredi tutarları bankaya göre değişebilmektedir. Genel olarak 500 TL ve üzerindeki miktarlardaki krediler için erteleme imkanı verilir.

Düzenli gelir belgesinin kredi talebi yapılan bankaya beyan edilmesi gerekir. Çalışanlar için maaş bordrosu, serbest meslek sahipleri için vergi levhası gibi belgeler kredi alacak olan kişiden talep edilebilir.

Bankalar kredi notunu değerlendirerek başvuruyu onaylar ya da reddeder. Bu nedenle kredi talebinde bulunan kişi ya da firmanın finansal geçmişi önemlidir.

Mevcut borç durumu da taksit ertelemesi için önemli bir kıstas olduğu için kredi talebinde bulunan kişi ya da firmanın mevcut kredi borcu olup olmadığı incelenir.

Kredi taksit ödeme ertelemesi ve taksit değişikliklerinden yararlanabilmek için örnek olarak en az üç taksit ödenmiş olmalıdır. Bu koşullar bankadan bankaya bazı değişikliklere uğrayabilir. Çekilecek olan kredinin tutarı, erteleme süresi, faiz oranları gibi bilgiler verilerek ya da bankanın uygulamasındaki ilgili sayfalara girilerek toplam geri ödeme tutarı hesaplanabilir. Tüketici talebine göre alınan kredilerin taksit ödemeleri ertelenebilir. Banka da uygun görürse gelen talebe istinaden kredi taksit ödemelerini belirlenen süre için dondurabilir.

Ertelemeli olarak kredi veren bankalar ve güncel faiz oranları da bankadan bankaya değişkenlik gösterebilmektedir. Bankaların güncel faiz oranlarını ve sunduğu kampanyaları öğrenmek için bankaların uygulamalarından ve internet sitelerinden bilgi alınabilir. Ayrıca bankaların müşteri hizmetleri aranarak ya da fiziksel şubeye gidilerek bu bilgilere ulaşılabilir.