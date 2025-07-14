Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Yapılandırmada merak edilen borç, faiz oranı, taksit ve vade detayları

BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti. Şimdi borcu olan milyonlarca vatandaş, yapılandırmanın hangi borçları kapsadığını, vadenin ne kadar olduğunu, faiz oranını, yapılandırmadan kimlerin yararlanacağını ve taksitlerin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için ayrıntılar neler? İşte detaylar...

YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. Yapılandırmadan ihtiyaç kredisi sahipleri de yararlanabilecek.

YAPILANDIRMADA VADE NASIL?

Bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılabileceğine karar verildi. Bu yapılandırma için bireysel müşterilerin 3 ay içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunması gerekiyor.

YAPILANDIRMADA FAİZ ORANI NE?

Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranı yüzde 3,11 olarak belirledi.

YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANACAK?

Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecek.

Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi.

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek. (AA)

Milliyet'te yer alan habere göre; kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve KMH’lar (avans/ek hesap) için yapılandırma imkanı tanınacak. Borç yapılandırma için son gün ise 10 Ekim. Kişilerin bu tarihe kadar bankalara başvuru yapması gerekiyor.

YAPILANDIRMADA TAKSİTLER NE KADAR TUTUYOR?

100 bin TL borcu olan bir kişi bunu 12 ay vade için yapılandırdığında aylık taksitler 10 bin 681 TL, toplam geri ödeme tutarı 128 bin 181 TL’yi buluyor. Yine 100 bin TL’lik bir borç için 48 ay vade ile yapılandırma yapılsa aylık taksit 4 bin 752 TL, toplam geri ödeme tutarı 228 bin 97 TL oluyor.

200 bin TL’lik borç için 12 ay vade ile yapılandırma yapıldığında ise aylık taksitler 21 bin 363 TL, toplam geri ödeme tutarı 256 bin 363 TL yapıyor. Yine 200 bin TL’lik borç için 48 ay vadede yapılandırma yapıldığında aylık taksitler 9 bin 504 TL, toplam geri ödeme tutarı 456 bin 194 TL yapıyor.

300 bin TL’lik borç için 12 ay vade ile yapılandırma yapıldığında ise aylık taksitler 32 bin 45 TL, toplam geri ödeme tutarı 384 bin 545 TL’ye geliyor. 48 ay vade ile yapılandırma yapıldığında ise aylık taksitler 14 bin 256 TL, toplam geri ödeme tutarı 684 bin 291 TL oluyor.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır