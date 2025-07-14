FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Yapılandırmada merak edilen borç, faiz oranı, taksit ve vade detayları

BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti. Buna göre değişiklik kapsamında kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. İhtiyaç kredisi yapılandırılmasında gecikme süresi "30 günü aşan" değil, "her türlü gecikmiş ödeme" olarak güncellendi. Peki, yapılandırma hangi borçları kapsayacak, borçlu ne kadar ödeyecek? İşte detaylar...

Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Yapılandırmada merak edilen borç, faiz oranı, taksit ve vade detayları

BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti. Şimdi borcu olan milyonlarca vatandaş, yapılandırmanın hangi borçları kapsadığını, vadenin ne kadar olduğunu, faiz oranını, yapılandırmadan kimlerin yararlanacağını ve taksitlerin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için ayrıntılar neler? İşte detaylar...

Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Yapılandırmada merak edilen borç, faiz oranı, taksit ve vade detayları 1

YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. Yapılandırmadan ihtiyaç kredisi sahipleri de yararlanabilecek.

Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Yapılandırmada merak edilen borç, faiz oranı, taksit ve vade detayları 2

YAPILANDIRMADA VADE NASIL?

Bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılabileceğine karar verildi. Bu yapılandırma için bireysel müşterilerin 3 ay içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunması gerekiyor.

Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Yapılandırmada merak edilen borç, faiz oranı, taksit ve vade detayları 3

YAPILANDIRMADA FAİZ ORANI NE?

Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranı yüzde 3,11 olarak belirledi.

Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Yapılandırmada merak edilen borç, faiz oranı, taksit ve vade detayları 4

YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANACAK?

Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecek.

Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Yapılandırmada merak edilen borç, faiz oranı, taksit ve vade detayları 5

Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi.

Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Yapılandırmada merak edilen borç, faiz oranı, taksit ve vade detayları 6

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek. (AA)

Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Yapılandırmada merak edilen borç, faiz oranı, taksit ve vade detayları 7

Milliyet'te yer alan habere göre; kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve KMH’lar (avans/ek hesap) için yapılandırma imkanı tanınacak. Borç yapılandırma için son gün ise 10 Ekim. Kişilerin bu tarihe kadar bankalara başvuru yapması gerekiyor.

Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Yapılandırmada merak edilen borç, faiz oranı, taksit ve vade detayları 8

YAPILANDIRMADA TAKSİTLER NE KADAR TUTUYOR?

100 bin TL borcu olan bir kişi bunu 12 ay vade için yapılandırdığında aylık taksitler 10 bin 681 TL, toplam geri ödeme tutarı 128 bin 181 TL’yi buluyor. Yine 100 bin TL’lik bir borç için 48 ay vade ile yapılandırma yapılsa aylık taksit 4 bin 752 TL, toplam geri ödeme tutarı 228 bin 97 TL oluyor.

Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Yapılandırmada merak edilen borç, faiz oranı, taksit ve vade detayları 9

200 bin TL’lik borç için 12 ay vade ile yapılandırma yapıldığında ise aylık taksitler 21 bin 363 TL, toplam geri ödeme tutarı 256 bin 363 TL yapıyor. Yine 200 bin TL’lik borç için 48 ay vadede yapılandırma yapıldığında aylık taksitler 9 bin 504 TL, toplam geri ödeme tutarı 456 bin 194 TL yapıyor.

Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Yapılandırmada merak edilen borç, faiz oranı, taksit ve vade detayları 10

300 bin TL’lik borç için 12 ay vade ile yapılandırma yapıldığında ise aylık taksitler 32 bin 45 TL, toplam geri ödeme tutarı 384 bin 545 TL’ye geliyor. 48 ay vade ile yapılandırma yapıldığında ise aylık taksitler 14 bin 256 TL, toplam geri ödeme tutarı 684 bin 291 TL oluyor.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsada manipülasyon soruşturması! 8 kişiye gözaltı kararıBorsada manipülasyon soruşturması! 8 kişiye gözaltı kararı
Her ay 9 bin lira ödeme zorunlu ama o detayı açıkladıHer ay 9 bin lira ödeme zorunlu ama o detayı açıkladı

Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi kredi kartı Yapılandırma borç yapılandırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dev finalin ardından Luis Enrique durdurulamadı!

Dev finalin ardından Luis Enrique durdurulamadı!

AK Partili vekillerden asgari ücret için '6 ayda bir zam' talebi!

AK Partili vekillerden asgari ücret için '6 ayda bir zam' talebi!

Şile Belediyesi soruşturmasında karar! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 5 kişi tutuklandı

Şile Belediyesi soruşturmasında karar! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 5 kişi tutuklandı

Karar Resmi Gazete'de! Yüzde 50'ye çıkarıldı

Karar Resmi Gazete'de! Yüzde 50'ye çıkarıldı

Akın akın geliyorlar! Son 5 yılın rekoru

Akın akın geliyorlar! Son 5 yılın rekoru

'Yeni bir gelir kapısı' Deneme yapıldı... 'Çok güzel verim alıyoruz'

'Yeni bir gelir kapısı' Deneme yapıldı... 'Çok güzel verim alıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.