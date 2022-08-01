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Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Dar gelirlinin takibe düşen borcu için 3 formül nedir?

01.08.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısı 1 Ağustos Pazartesi (bugün) gerçekleşecek. Toplantıya saatler kala ana gündem maddeleri merak ediliyor. Ana gündem maddelerinden biri olan kredi ve kredi kartları ile ilgili takibe düşen, dar gelirli vatandaşlar için yeni destekler ve 3 formül masaya yatırılacak. İşte kredi ve kredi kartı borçları için son dakika gelişmeleri...

Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Dar gelirlinin takibe düşen borcu için 3 formül nedir?

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda ele alınacak ana gündem maddelerinden biri kredi ve kredi kartları ile ilgili takibe düşen, dar gelirli vatandaşlar için yeni destekler ve 3 formül. Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşların yakından ilgilendiği bu konu gündemde yerini aldı. Peki Kredi ve kredi kartı borçlarının faizleri silinecek mi? Kredi ve kredi kartları ile ilgili takibe düşen, dar gelirli vatandaşlar için yeni destekler, 3 formül nedir? İşte tüm detaylar...

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KREDİ VE KREDİ KARTI BORCU OLANLAR DİKKAT!

Gözler bugün yapılması beklenen kritik Kabine toplantsına çevrildi. Yapılacak yeni düzenlemelerin ele alınacağı kritik toplantıda dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masada olacak.

KREDİ VE KART BORÇLARI İÇİN 3 FORMÜL

Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.

81 SOSYAL KONUT PROJESİ

81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ile konut yapımı için hazine arazisi satışı da masaya yatırılacak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli vatandaşlar yararlanacak.

Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evleneceklere de ayrı kota sağlanacak.

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Kabine toplantısı 1 Ağustos 2022 Pazartesi (bugün) yapılacak.

Kabine Toplantısı'nın saat 15.00’te gerçekleşmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı Kabine toplantısı kararları, toplantı bitiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı kabine toplantısı kararları kredi kartı borcu yapılandırma
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