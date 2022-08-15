Kredi ve kredi kartı olanlar dikkat! Yasal takibe alınan kişi...

Ocak-Haziran döneminde, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı OcakHaziran döneminde 471 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 584 bin kişi oldu.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Haziran 2022 döneminde 856 bin kişi oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kredi geri ödemeleri süresi konusunda sağlanan esnekliklere ilişkin düzenlemeler, yasal takibe intikal etmiş kişi sayısındaki gelişmelerde etkili olmuştur.

Haziran 2022 İtibariyle Negatif Nitelikli Bireysel Kredi Bakiyesi:

Öte yandan, Risk Merkezi verilerine göre, Haziran 2022 ayı itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 50 artış ile 30,7 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacakların bireysel kredilere oranı 0,1 puan artış ile yüzde 2,4 oldu."

