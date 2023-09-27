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Kredi vermek için 'Suriyeli şartı aranıyor' iddiası olay oldu! Cumhurbaşkanlığı'ndan yalanlama geldi

27.09.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankası'nın KOBİ'lere kredi vermek için en az 1 Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı aradığına dair iddialar gündem yarattı. Özellikle sosyal medyada tartışma yaratan iddialar sonrası Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kredi vermek için 'Suriyeli şartı aranıyor' iddiası olay oldu! Cumhurbaşkanlığı'ndan yalanlama geldi

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı, "Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az 1 Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az 1 Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"DEZENFORMASYON İÇERMEKTEDİR"

Açıklamada, "Türkiye Kayıtlı İstihdam Projesi"nin Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından sığınmacıların özellikle ekonomik, eğitim ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulan fon ile finanse edildiği aktarıldı.

Uluslararası fondan yararlanmak isteyen Türk iş yerlerinin, mevcutta geçici koruma statüsünde bulunan çalışanlara ilave Türk vatandaşı istihdam etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Söz konusu destekler için Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nden herhangi bir harcama yapılmadığı gibi, bu uluslararası fon Türk vatandaşlarının istihdamını artıracak şekilde kullanılmaktadır. Anılan fonların kullandırımı, KOSGEB ile protokol yapan kamu ve özel bankaların aracılığıyla yapılmaktadır.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor' başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Bankası kredi

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