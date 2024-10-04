Krediler son düzlükte! Araç ve konut alacaklar dikkat! Merkez Bankası duyurdu: Sıkılaşmada son nokta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni yayınladı. Banka'nın anketine göre, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları ve kredilere uyguladıkları sıkılaştırmaya devam ettiği belirtildi.

Merkez'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:



"Alt kırılımlar incelendiğinde, tüm kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma gözlenmiştir. 2024 yılının son çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın zayıflayarak devam edeceği yönündedir"

TAŞIT VE KONUTTA SIKILAŞMA SONA ERİYOR!

2024 yılının üçüncü çeyreğinde de bireysel krediler için sıkılaşmanın devam ettiğini aktaran Merkez,

"2024 yılının son çeyreği için bankaların beklentisi, konut kredilerine uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı, taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin sona ereceği, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin ise devam edeceği yönündedir” diye belirtti.

Şirketlerin döviz cinsinden kredilere yöneldiğine dikkat çekilen açıklamada, "Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalış, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde zayıflayarak devam etmiştir. Alt kırılımlar incelendiğinde, yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaki tüm kredilere olan talepte azalış gözlenmiştir. 2024 yılının son çeyreğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalışın zayıflayarak devam etmesi beklenmektedir” sözleri kullanıldı.

KREDİLERDE TALEP YENİDEN ARTACAK

Bireysel kredilerde talep artışına yönelik öngörüler de dikkat çekti. Banka, “2024 yılının son çeyreği için bankaların beklentisi, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki artışın devam edeceği, taşıt kredi talebindeki azalışın ise tekrar artışa döneceği yönündedir” değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası yurt içinde fonlama koşullarının gevşediğini aktarırken yurt dışında fonlama koşullarında gevşeme görüldüğünü aktararak sözlerini şu şekilde noktaladı:



"2024 yılının üçüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşma yönlü, yurt dışı fonlama koşullarında ise gevşeme yönlü seyrin devam ettiği görülmüştür. 2024 yılının son çeyreği için, yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bırakacağı, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin ise güçlenerek devam edeceği beklenmektedir”