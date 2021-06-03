Kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kreş yardımı parası ne kadar?

Hem çocuk sahibi olup hem de çalışma yaşamına devam eden kadınların en büyük problemlerinden biri onlar çalışırken çocuklarının nerede kalacağıdır. Çocuklarını kreşe vermek isteyen pek çok anne ödeme güçlüğünden dolayı Aile, Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan kreş yardımına başvuruda bulunuyor. 2021 yılı kreş yardım parasının ne kadar olacağı bakanlık tarafından açıklandı.

KREŞ YARDIM PARASI 2021 YILINDA NE KADAR?

Çalışan kadınları iş hayatında tutmayı hedefleyen kreş yardım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından maddi güçlük çeken ailelere verilmektedir. Geçen yıla göre kreş parası yüzde 400 zam yapılarak 1471 TL’ye çıkarıldı. Sigortalı olarak çalışan her kadınlar belirlenen şartları sağladığı takdirde kreş yardımı alabilir. Bu destek İstanbul ve Ankara dahil pek çok ilde başlatılmıştır.

KREŞ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sigortalı ve tam zamanlı olarak çalışan anneler, kreş yardımı başvurusunda bulunabilir. Başvurusu kabul edilenlere ise para hesaplarına yatmıyor, çocukların gitmiş olduğu kreşlere gönderiliyor. Kreş yardımı başvurusunun nasıl yapıldığını sizler için madde madde anlattık.