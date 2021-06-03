Kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kreş yardımı parası ne kadar?

Hem çocuk sahibi olup hem de çalışma yaşamına devam eden kadınların en büyük problemlerinden biri onlar çalışırken çocuklarının nerede kalacağıdır. Çocuklarını kreşe vermek isteyen pek çok anne ödeme güçlüğünden dolayı Aile, Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan kreş yardımına başvuruda bulunuyor. 2021 yılı kreş yardım parasının ne kadar olacağı bakanlık tarafından açıklandı.
Çalışan kadınları iş hayatında tutmayı hedefleyen kreş yardım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından maddi güçlük çeken ailelere verilmektedir. Geçen yıla göre kreş parası yüzde 400 zam yapılarak 1471 TL’ye çıkarıldı. Sigortalı olarak çalışan her kadınlar belirlenen şartları sağladığı takdirde kreş yardımı alabilir. Bu destek İstanbul ve Ankara dahil pek çok ilde başlatılmıştır.
Sigortalı ve tam zamanlı olarak çalışan anneler, kreş yardımı başvurusunda bulunabilir. Başvurusu kabul edilenlere ise para hesaplarına yatmıyor, çocukların gitmiş olduğu kreşlere gönderiliyor. Kreş yardımı başvurusunun nasıl yapıldığını sizler için madde madde anlattık.
-Anneler çalıştıkları süreye bağlı olarak aynı sürede çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine vermeleri gerekmekte ve çocuklar buraya düzenli olarak gitmelidir. Haber verilmeksizin yapılan denetimlerde çocukların kreşe gitmediği tespit edilirse yardım kesilmektedir. Bu nedenle çocuklar hasta olması veya başka sebplerle kreşe devam edememesi durumunda ailelerin Proje Ofisleri ile iletişime geçmesi gerekmektedir.
-İşveren anne adına 30 gün çalıştığını belirten raporu vermeli ve bu raporu başvuruya götürmelisiniz.
-Çocuğunuzu gönderdiğiniz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinin ücretini Proje için Halk Bankasında açtırdığınız TL hesabından düzenli olarak ödemelisiniz. Ödemenizi kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinin hesabına, bakım hizmeti aldığınız her ay için, ilgili ay içerisinde banka havalesi/EFT yoluyla yapmalısınız. Kesin kayıt tarihinden sonra kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine toplu ödeme yapılmamalıdır. Proje ofisine bildirdiğiniz hesaplar dışındaki diğer banka hesaplarınızdan veya bankamatik aracılığıyla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.
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