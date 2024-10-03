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Kripto para borsasındaki milyonlarca lirayı çekemiyorlar! 'Bizi kendi paramızın dilencisi yaptılar' Hepsi buhar oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
03.10.2024 11:27
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Kripto para borsasındaki hareketlilik pek çok kişi tarafından takip edilirken bir yandan kripto para platformlarıyla ilgili dolandırıcılık iddiaları da gündem oluyor. Son olarak Türkiye'deki 80 kripto borsasından biri de şu an mağduriyetlerle gündemde. Çok sayıda kullanıcı, paralarını çekemediklerini söyleyip dolandırıldıklarını düşünürken yetkililere de ulaşamadıklarını aktardı.

Kripto para borsasındaki milyonlarca lirayı çekemiyorlar! 'Bizi kendi paramızın dilencisi yaptılar' Hepsi buhar oldu

Kripto parada büyük dolandırıcılık! 100 binden fazla kişinin kullandığı kripto para borsasında çok sayıda mağdur ve şikayet var. Mağdurlar, paralarını alamadıklarını ve muhatap da bulamadıklarını belirtti.

Sözcü TV, Uğur Dündar ile Arena'da yer alan habere göre;

Mağdurlar "Resmen kendi paramızın bizi dilencisi yaptılar" ifadelerini kullanırken bir tanesi de "Şu an 400 bin TL param içeride kalmış durumda. Çekemiyorum bir türlü. Onay bekler pozisyonda fakat bir türlü onay vermiyorlar" dedi. Bir başkası da "1 milyon 200 bin. O 1 milyon 200 bini 3 ay ben işlem de yapamadım, paramı da çekemedim." şeklinde konuştu.

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"AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM; BÜYÜK BİR DOLANDIRICILIĞIN İÇİNE DÜŞTÜK"

Türkiye'deki 80 kripto borsasından biri şu an mağduriyetlerle gündemde. Yüzlerce kullanıcı paralarını çekemediklerini, dolandırıldıklarını düşünüyor. Mağdurlardan biri "Açık ve net söylüyorum; büyük bir dolandırıcılığın içine düştük. Nasıl bir şey ben anlamadım" derken bir başkası da "2021 yılında ilk defa girdim. Birkaç gün civarında ödemediler. Ondan sonra da yazdığımda parçalı çekim yapabileceğimi söylediler. Fakat ben parçalı çekim de yapamadım" ifadelerini kullandı. Bir başkası da hiçbir şirket çalışanına ulaşamadıklarını söyledi.

"CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ŞİKAYETTE BULUNDUM! 3 AY SONRA PARAM YİNE ÖDENMEDİ"

O kripto para borsası 2019'dan beri faaliyet gösteriyor. Sitesinde yer alan bilgiye göre kendilerini hızlı ve güvenli al sat fırsatı sunan kripto platformu olarak tanımlıyorlar. 100 binden fazla kullanıcının dahil olduğu kripto platformunda mağdurlar özellikle 2023'ün kasım ayından itibaren paralarını alamadıklarını söylüyor. Bir mağdur "12.12.2023'te paramı çekemeyince Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmak zorunda kaldım. Fakat o şikayette 3 ay sonra benim param yine ödenmedi." derken bir başkası da "Cevap vermiyorlar. Bir türlü ulaşamıyoruz. Mail atıyoruz, mailde otomatik cevap geliyor. İşleme aldık diye ama bir türlü dönüş olmuyor. Hiçbir şekilde aranmadım" şeklinde konuştu.

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İsmini vermek istemeyen bir kullanıcı da para kazanmak amacıyla ameliyat parasını yatırdı. Yatırdığı 230 bin TL'sini alamadı. Bir diğer örnekte de kullanıcı, mart ve mayıs ayları arasında 640 bin TL'sini çekmek istedi fakat hiçbiri şirket tarafından onaylanmadı.

Mağdur "Yanılmıyorsam nisan veya mayıs ayından sonra hiçbir ödeme alamadık ve yetkililerden hiç kimseye ulaşamadık" dedi.

Hesabındaki 400 bin TL'yi ağustos ayında çekmek isteyen bir başka mağdur da acı gerçekle yüzleşti. Google'dan araştırma yapınca ve şikayetleri görünce dolandırıldığını anladığını söyledi.

Savcılığa, CİMER ve Emniyet'e şikayette bulunan onlarca kullanıcı var. Fakat soruşturmalarda ilerleme kaydedilemediğinden şikayetçiler.

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"140'IN ÜZERİNDE ŞİKAYET BAŞVURUSU"

Haberde ulaşmaya çalışılan şirket yetkililerinin de herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi. Sadece bazı kullanıcılara görüşmek için mesajlar atıldığı aktarıldı. Suç duyurularında bulunan mağdurların avukatları da hukuki durumun tıkandığını düşünüyor. Avukat Erhan Çakan, "Savcılıklara yaptığımız başvurularda özellikle firmanın TCK madde 158 1f maddesi gereğince bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunun ihtiva ettiğini belirtmemize rağmen ve her mağdur için ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis cezası olduğunu belirtmemize rağmen sayın Savcılıklar tarafından maalesef durumumuzun ciddiyeti ele alınamıyor. Savcılıklara da şu anda 140'ın üzerinde şikayet başvurusu söz konusu. Yapılan 140'ın üzerinde şikayet başvurusunun 94'ü hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilerek dosyalar takipsiz bırakılmış. Ki engel olarak da bu durum gösteriliyor. Yani daha önceki yapılan başvurulardan kovuşturmaya yer olmadığı kararı alınmış, biz niye kovuşturmaya devam edelim şeklinde bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu durum da maalesef insanların, vatandaşın canını acıtıyor, hukuka olan inançlarını maalesef azaltıyor." şeklinde konuştu.

Mağdurların bir kısmı parasını parça parça alsa da onlarca kişi hiçbir sonuç alabilmiş değil.

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dolandırıcılık Kripto para kripto
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