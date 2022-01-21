Kripto paralarda sert düşüş! Bitcoin ne kadar oldu?

Kasım ayında en yüksek seviyesini gören Bitcoin piyasasında düşüş devam ediyor. Uzun süredir durgun olan piyasalarda bekleyiş devam ediyor. Yeni yıl girmemizle birlikte kripto paralarda düşüş başladı. Bitcoin, piyasalarda risk iştahının azalması ve teknoloji hisselerindeki düşüşle 43 bin dolar civarından 38 bin 200 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra bir miktar toparladı. Ethereum ise 3 bin doların altına indi. . Pek i21 Ocak 2022 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşte Bitcoin’in Nasdaq hisseleriyle artan korelasyonu ve teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş etkili oldu. Nasdaq günü yükselişle açtıktan sonra bir anda gün içi kayba dönerken, Netflix’in bilançosunun beklenenden kötü gelmesiyle vadeli piyasalarda da kayıplarını artırdı.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin, Kasım ayında gördüğü 69 bin dolardan 38 bin dolara düştü.

Bitcoin, piyasalarda risk iştahının azalması ve teknoloji hisselerindeki düşüşle 43 bin dolar civarından 38 bin 200 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra bir miktar toparladı.

43.000 doların üzerini gören Bitcoin bu sabah itibarıyla 38.850 dolarla 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin sabah saatlerinde 38 bin 781 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum da benzer şekilde bu sabah itibarıyla günlük yüzde 8.3'lük değer kaybıyla 2.860 dolara düştü.

DOGE YÜZDE 10'A YAKLAŞTI

Popüler altcoinlerden Dogecoin yüzde 9 oranında düşüşle 0.1505 dolar, Shiba Inu yüzde 9 oranında kayıpla 0.00002556 dolar seviyesinde işlem görüyor.

YÜZDE 1284 YÜKSELDİ

En çok yükselenler listesine baktığımızda LOKA adlı coin yüzde 1284 oranında primle 2.21 dolar, KNC yüzde 6.54 oranında yükselişle 1.64 dolar, PERP yüzde 5.50 oranında yükselişle 9.20 dolar seviyesinde işlem görüyor.

EN ÇOK DÜŞENLER YİNE ALTCOIN

En çok düşenler arasında altcoinler ilk sıralarda yer alıyor. SCRT yüzde 20 oranında düşüşle 7.17 dolar, POND yüzde 19 oranında düşüşle 0.055 dolar, DUSK yüzde 18 oranında düşüşle 0.70 dolar, QI yüzde 18 oranında düşüşle 0.07 dolardan alıcı buluyor.

100 BİN DOLAR TAHMİNİ

ABD’li dev banka Goldman Sachs, bir analiz raporu yayımlayarak Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesini göreceğini belirtti. Aynı zamanda yayımlanan raporda Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşarak altının piyasa hakimiyetini de elinden alacağını belirtti.

100 BİN DOLARA ULAŞABİLİR

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Bitcoin'in bu yıl 100.000 dolarlık değere ulaşacağını iddia etmişti.

