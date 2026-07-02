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Kritik ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı! Altın yükseldi

ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 57 bin artarak beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3 beklentisine karşılık yüzde 4,2'ye geriledi.

Kritik ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı! Altın yükseldi
Cansu Çamcı

ABD'de tarım dışı istihdam haziran ayında 57 bin kişi artarak 110 binlik piyasa beklentisinin oldukça altında gerçekleşti. Buna karşın işsizlik oranı yüzde 4,3 beklentisine karşılık yüzde 4,2'ye gerileyerek sürpriz yaptı.

ABD'DE İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), haziran ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı. Buna göre, tarım dışı istihdam haziran ayında 57 bin kişi arttı. Piyasalarda ise istihdamın 110 bin kişi artması bekleniyordu.

İşsizlik oranı ise beklentilerin aksine yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi yüzde 4,3 seviyesindeydi.

GRAM ALTIN 6 BİN 190 LİRAYI GÖRDÜ

Açıklanan rakamların ardından ons altın sabah seansından bu yana yüzde 2'den fazla yükselerek 4 bin 123 doları test etti.

Gram altın ise 6 bin 190 lirayı gördü.

İŞ GÜCÜNE KATILIM GERİLEDİ

Verilere göre işsiz sayısı haziran ayında 7,1 milyon kişi seviyesinde kaldı. İşsizlik oranı ve işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermedi.

Kritik ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı! Altın yükseldi 1

İşgücüne katılım oranı 0,3 puan azalarak yüzde 61,5'e, istihdamın nüfusa oranı ise 0,2 puan düşüşle yüzde 59'a geriledi.

Uzun süreli işsiz sayısı 1,9 milyon kişi olurken, son bir yılda 286 bin kişi arttı. En az 27 haftadır işsiz olanların toplam işsizler içindeki payı ise yüzde 27,3 olarak hesaplandı.

PROFESYONEL HİZMETLERDE İSTİHDAM ARTTI

Haziran ayında profesyonel ve ticari hizmetler sektöründe istihdam 36 bin kişi arttı. Ekim 2025'ten bu yana sektörde toplam 172 bin kişilik istihdam artışı kaydedildi.

Sosyal yardım hizmetlerinde 25 bin, sağlık sektöründe ise 22 bin yeni istihdam oluşturuldu. Hastanelerdeki istihdam artışı 9 bin kişi olarak gerçekleşti.

Buna karşılık eğlence ve konaklama sektöründe istihdam 61 bin kişi azaldı. Düşüşte mevsimsel işe alımların beklenenden zayıf kalması etkili oldu.

Madencilik, inşaat, imalat, toptan ve perakende ticaret, ulaştırma, bilgi, finans, diğer hizmetler ve kamu sektörlerinde ise istihdamda belirgin bir değişim yaşanmadı.

SAATLİK KAZANÇLAR YÜKSELDİ

Özel sektör çalışanlarının ortalama saatlik kazancı haziranda 13 sent artarak 37,64 dolara yükseldi. Saatlik ücretler yıllık bazda yüzde 3,5 artış kaydetti.

Üretim ve yönetici olmayan çalışanların ortalama saatlik kazancı ise 7 sent artışla 32,38 dolar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
abd ABD tarım dışı istihdam verisi
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