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Kritik haftaya girildi... Fed'in faiz kararını açıklamasına sayılı gün kaldı! Gözler altında yaşanacak hareketlilikte

16.09.2024 15:07
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Haftaya yükselişle başlayan altın için önemli bir dönemece girilmiş durumda. Rekorunu sürekli tazeleyen altın için 18 Eylül'de Fed'in açıklayacağı faiz kararı önemli bir noktada durmaya devam ediyor. Fed'in faiz indirimine kesin gideceği gözüyle bakılırken altında yaşanacak hareketlilikler ise merak konusu. Prof. Dr. Hüseyin Selimler, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kritik haftaya girildi... Fed'in faiz kararını açıklamasına sayılı gün kaldı! Gözler altında yaşanacak hareketlilikte

Yatırım için güvenli liman olan altın son günlerde rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Haftaya yükselişle başlayan altın için Fed'in 18 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı ise büyük önem taşıyor.
17-18 Eylül'de yapılacak toplantıyla 25 baz puan faiz indirimine gitmesi beklenen Fed'in bu kararının, altını ne şekilde etkileyeceği merak ediliyor. Prof. Dr. Hüseyin Selimler, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

FAİZ KARARINI ETKİLEYEN İKİ ÖNEMLİ FAKTÖR VAR!

Fed'in faiz kararını etkileyen en önemli 2 faktörün istihdam ve enflasyon verisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Selimler, “Enflasyon, Haziran 2022 ayında yüzde 9,1 seviyesinden Ağustos 2024 itibarıyla yüzde 2,5 seviyesine indi ve son 5 aydır düşüş eğiliminde. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2 tarım dışı istihdam verisi son aylarda düşüş göstermiş, haftalık işsizlik başvuruları da 225-250 bin seviyesinde seyretmekte. Sonuç olarak, büyüme ve enflasyon verisi iyi gelişim göstermekle birlikte, istihdam verileri istenilen düzeylerde değil. Bu gelişmeler, faiz indirim sürecine girileceğini göstermekte, beklentiler de 18 Eylül'deki toplantıda 25 baz puan faiz indiriminin geleceği yönünde. Özellikle, 12 Eylül'de Avrupa Merkez Bankası'nın da 25 baz puan indirdiği dikkate alındığında FED'in faiz indirimi kaçınılmazdır. Beklenti indirimden çok, kaç baz puan ve 2024 yılında toplamda ne kadar indirim olacağına yöneliktir” dedi.

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ALTIN İÇİN KRİTİK HAFTA

Fed'in faiz kararının altını etkileyeceğini ifade eden Selimler, altının artış eğiliminde olduğunu aktararak, "Her zaman ifade edildiği üzere, güvenli liman olarak görülmesi ve faiz indirimi ile dolardaki muhtemel değer kaybına karşın altın talebi nedeniyle de yükseliş beklenmekteydi ve bu durumun gerçekleştiği de görüldü. Ancak, belirttiğim gibi 25 baz puan indirim beklentiler dahilinde gerçekleşmesinden ziyade bunun üzerinde bir indirim veya bundan sonraki toplantılarda indirime dair ipuçları izleyen aylarda altının fiyatının seyrinde daha etkili olacaktır. Avrupa Merkez Bankası Haziran ve Eylül toplantılarında 2 kere 25'er baz puan toplamda 50 baz puan indirime gitti. FED'in faiz indirimine başlayacağı ve devam edeceği dikkate alındığında, altının bundan sonraki süreçte yükseliş eğilimini sürdüreceği beklenmekte. Ancak bu yükselişin gelişimi ve oranı, altının ulaşacağı seviye faiz indirimlerinin oranı ve sıklığı tarafından belirlenecektir.”

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TÜİK'E GÖRE DE EN ÇOK KAZANDIRAN ALTIN

Selimler, altına yatırım yapmayı düşünenler içinse, “TÜİK tarafından açıklanan Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getirileri raporuna göre Ağustos 2024 ayından en çok reel getiri sağlayan yatırım aracı altın olmuştur. Ayrıca, 3, 6 ve 12 aylık dönemler itibarıyla da reel olarak (enflasyonun üzerinde) en çok getiri sağlayan tek yatırım aracı altın olmuştur. Özellikle, Fed faiz indirimi yanında Türkiye'de dolar / TL kuru altının seviyesine etki edecek faktördür. Ancak, kurun aylık olarak enflasyon seviyesinde artabileceği dikkate alındığında ve bu durumun altın fiyatlarına etkisi ile birlikte altının izleyen birkaç ayda reel getiri sağlayabileceği düşünülmektedir” dedi.

KUR NASIL ETKİLENECEK?

Selimler, Fed'in alacağı kararın döviz üzerindeki etkileriyle ilgili, “FED'in faiz indirim kararı ve bundan sonra indirime devam edeceği varsayımı altında, dolar/TL kurunun bu veriye bağlı olarak ufak çaplı da olsa değer kaybedeceği, TL'nin değerleneceği beklenmelidir. Ancak, Türkiye'de şu ana kadar kurun baskı altında olduğu ifade edildiğinden ve aylık olarak enflasyon oranı civarında artacağı dikkate alındığında, kur seviyesine etki edecek iç faktörlerin de kur seviyesini belirleyebileceğini de belirtmekte fayda var” diyerek sözlerini noktaladı.
(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Altın FED faiz kararı
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