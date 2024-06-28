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Kritik kararın açıklanmasına dakikalar kaldı! Gri listeden çıkınca neler değişecek?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.06.2024 11:55
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Son dakika haberi: Türkiye'nin, mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden gri listeden çıkıp çıkmayacağına ilişkin kararın açıklanmasına dakikalar kaldı. Karar öncesi toplantıya giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık" mesajı dikkat çekti. Peki Türkiye'nin gri listeden çıkması ne anlama geliyor? Piyasaları nasıl etkileyecek?

Kritik kararın açıklanmasına dakikalar kaldı! Gri listeden çıkınca neler değişecek?

Son dakika haberi... Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle 2021 yılında gri listeye alırken bugünkü toplantıdan olumlu sonuç bekleniyor. Toplantıdaki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık" mesajı gri listeden çıkıldığı yönünde yorumladı.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Peki Türkiye'nin gri listeden çıkması ne anlama geliyor? Piyasalar karar sonrası nasıl etkilenir?

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.

NTV'de yer alan habere göre, gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.

Uzmanlar, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla borsada pozitif seyir yaşanacağını, aksi bir durum söz konusu olursa da kısa süreli negatif bir etki görüleceğini belirtiyor.

Express


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Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı liste
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