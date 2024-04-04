FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kritik seviyeyi aştı! Altının ons fiyatı rekor kırdı

Kritik seviyeyi aştı! Altının ons fiyatı rekor kırdı

04.04.2024 17:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalmasıyla 2 bin 300 doları aşarak rekor yeniledi. Gümüşün ons fiyatı da ons başına 27,23 dolara yükselerek Haziran 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kritik seviyeyi aştı! Altının ons fiyatı rekor kırdı

Enflasyonla mücadele kapsamında gelişmiş ülke merkez bankalarının bir süredir tarihi yüksek seviyelerde tuttukları politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacaklarına ilişkin tahminler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 64, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 98 ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yüzde 80 ihtimalle haziranda faiz indirimlerine başlayacağı öngörülüyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün yüzde 4,43 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına karşın bu seviyelerden artan alımların etkisiyle yüzde 4,35 dengelendiğini aktararak, buna karşın altının ons fiyatında 2 bin 304 dolarla rekor kırıldığını ifade etti. Altının ons fiyatı 14.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 2.293 dolardan alıcı buluyor.

jerome

FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI ALTINI YUKARI YÖNLÜ DESTEKLEDİ

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamada, Fed'in bu yıl politika faiz oranlarını düşürmeye başlaması gerektiğini yinelemesinin altın ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini kaydeden analistler, düşük faiz oranlarının, sürekli gelir getirmeyen altın tutmanın fırsat maliyetini azalttığını vurguladı.

2

BU HAFTA REKOR ÜSTÜNE REKOR YENİLEDİ

Altının ons fiyatının mart ayından beri yükseliş eğiliminde hareket ederek, bu hafta her gün rekor yenilerken, martta yüzde 9,3 yükselerek Temmuz 2020'den bu yana en büyük aylık artışını gerçekleştirdi.

ons

Analistler, altının ons fiyatının başta Çin ve Hindistan olmak üzere merkez bankalarının alımlarının ve Fed'in yaklaşan faiz indirimlerinden fayda sağlayacağının hesaplandığını kaydederek, değerli metalin fiyatının Orta Doğu ve Ukrayna gibi jeopolitik gerilimlerden de ek destek aldığını belirtti.

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Özhaseki duyurdu: Gayrimenkul satış işlemlerinden hazineye 60 milyar TL!Bakan Özhaseki duyurdu: Gayrimenkul satış işlemlerinden hazineye 60 milyar TL!
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldıBankacılık sektörünün mevduatı azaldı
ABD'nin dış ticaret açığı şubatta yüzde 1,9 arttıABD'nin dış ticaret açığı şubatta yüzde 1,9 arttı
Anahtar Kelimeler:
Altın rekor ons
En Çok Okunan Haberler
Belediyede devir teslim töreninde arbede! Ortalık bir anda karıştı

Belediyede devir teslim töreninde arbede! Ortalık bir anda karıştı

29 kişinin yanarak can verdiği Masquerade yangınında kurtulan tek işçi nasıl hayatta kaldığını anlattı! Kahreden detay: İnsanlar kaçmayı bıraktı

29 kişinin yanarak can verdiği Masquerade yangınında kurtulan tek işçi nasıl hayatta kaldığını anlattı! Kahreden detay: İnsanlar kaçmayı bıraktı

Bir dönem kapanıyor! Arçelik ismi tarih oluyor

Bir dönem kapanıyor! Arçelik ismi tarih oluyor

Kilosu 200 TL'den tezgahlara geldi... Kapış kapış satıldı

Kilosu 200 TL'den tezgahlara geldi... Kapış kapış satıldı

İmamoğlu seçimi kazanır kazanmaz geri adım attı

İmamoğlu seçimi kazanır kazanmaz geri adım attı

Gram altın için Türkiye’de bir ilk!

Gram altın için Türkiye’de bir ilk!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.