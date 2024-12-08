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Kritik tarihe 2 gün kala 'asgari ücret' açıklaması geldi! 'Kamuda geçerli en düşük aylık tutarı' vurgusu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
08.12.2024 11:53
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Milyonlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından çıkacak sonuç ve yeni asgari ücrete kilitlendi. Asgari ücret için yeni açıklama geldi. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Açıklamada "Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır" denildi.

Kritik tarihe 2 gün kala 'asgari ücret' açıklaması geldi! 'Kamuda geçerli en düşük aylık tutarı' vurgusu

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı için çok sayıda rakam ve oran konuşulmaya devam ederken artık geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirecek. Asgari ücrete ilişkin açıklamalar gelmeye devam ederken son olarak TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK yeni bir "asgari ücret" açıklaması yaptı.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun imzasını taşıyan ortak yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla 10 Aralık Salı günü ilk toplantısını yapacağı belirtildi.

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Bu kapsamda 3 konfederasyonun genel başkanlarının asgari ücret konusundaki gelişmeleri ve kamuoyuna yansıyan görüşleri değerlendirdiği ve ortak bir açıklama yapılmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, işçiler ve aileleri için insana yakışır yaşam düzeyini sağlayacak bir asgari ücret belirlenmesinin milyonlarca işçinin beklentisi ve ortak talebi olduğu vurgulandı.

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Ücretli çalışanların yarıya yakınının asgari ücret ve civarında gelir elde ettiği vurgulanan açıklamada, sosyal güvenlik primine esas ortalama kazancın asgari ücretin biraz üstünde olduğu, böyle bir yapıda asgari ücreti belirleme çalışmalarının sadece ücretli kesimi değil, toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirdiği bildirildi.

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Başta gıda olmak üzere temel mal ve hizmet fiyatlarında görülen artışın, özellikle sendikal örgütlenme kapsamında olmayan işçilerin satın alma gücünü gerilettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur. Enflasyon artışını ücret gelirlerinde gören yaklaşım kabul edilemez. Asgari ücret, emeğe gösterilen saygının ölçüsüdür. Ülkemizdeki asgari ücret düzeyi AB üyesi çoğu ülkenin gerisindedir. Türkiye'nin rekabet şartları düşük ücret politikasıyla sağlanmamalıdır. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, gelir dağılımında adaleti ve iyileştirmeyi temel alan, refahın geniş kitlelere yayılmasını amaçlayan bir yaklaşımla asgari ücretin tespit edilmesi, toplumsal huzur ve iş barışının sağlanması için gereklidir. İşçi temsilcileri, 'insan onuruna yaraşır' bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için, Komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri aşağıdaki biçimiyle savunmaktadır: Asgari ücretin saptanmasında Anayasa'da yer alan 'geçim şartları' yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır.

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"DEVLET ÇALIŞANLAR ARASINDA AYRIM YAPMAMALI, KAMUDA GEÇERLİ EN DÜŞÜK AYLIK TUTARINI ASGARİ ÜCRET BELİRLENİRKEN DE DİKKATE ALMALIDIR"

Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir. Asgari ücret, herhangi bir ayrım yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak belirlenmelidir. İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalıdır. Asgari ücret, sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve buna göre belirlenmelidir. Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı ve asgari ücret teşviki sadece sendikal örgütlenmenin olduğu iş yerleri için uygulanmalıdır. Toplumun çoğunluğunun kabul edeceği, işçilerin geçim şartlarını iyileştirecek asgari ücret tespiti bu kapsamda mümkün olacaktır." (AA)

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