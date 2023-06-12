Krizin odağındaki banka için resmen duyurdular! UBS, devlet desteği ile Credit Suisse’yi satın aldı: 1,6 trilyon dolar...

Altın, döviz ve tahvil piyasalarını önemli ölçüde etkileyen ABD bankacılık krizinde önemli bi aşama geride kaldı. İsviçre'nin en büyük bankası UBS, rakibi Credit Suisse'i devlet yardımıyla devralma sürecini tamamladığını duyurdu.

UBS Yönetim Kurulu Başkanı Colm Kelleher ve Üst Yöneticisi (CEO) Sergio Ermotti, İsviçre gazetelerinde, Credit Suisse'in devralınmasının tamamlandığı bilgisini içeren bir açık mektup yayımladı. Mektupta, "Bu; UBS, bir finans merkezi olarak İsviçre ve küresel finans sektörü için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Devralma işleminin başarıyla gerçekleştirildiğine dair hiçbir şüphemiz yok." denildi.

Mektupta, söz konusu devralmanın zorluklar oluşturacağı ancak İsviçre, müşteriler, çalışanlar ve hissedarlar için fırsatlar sunacağı kaydedildi. Bu arada, devralma işleminin tamamlanmasıyla 1,6 trilyon dolarlık bilançoya sahip bir İsviçre bankası ortaya çıkmış oldu.

İŞTEN ÇIKARMALAR YAPILACAK

UBS ve Credit Suisse'in dünya çapında toplam çalışan sayısı 120 bini bulurken, UBS, maliyetleri azaltmak için işten çıkarmalar yapacağını duyurmuştu. UBS, 2008'deki küresel finansal krizden bu yana en büyük banka alım anlaşmasını mayıs sonu veya haziran başında tamamlamayı hedefliyordu.

ABD'de mart ayında başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler, bankayı iflasın eşiğine sürüklemişti.

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, hükümetin 200 milyar franklık likidite desteğiyle kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını açıklamıştı.



