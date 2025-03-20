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Küçük ev aletleri denince akıllara geliyor! Rekabet Kurulu ünlü firmaya 'Rekabet ihlali' iddiası ile soruşturma başlattı

20.03.2025 12:17
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Küçük ev aletleri sektöründe önde gelen isimlerinden olan Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıldı. Rekabet Kurulu'nun internet sitesindeki açıklamaya göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürüttüğü ön araştırmayı karara bağladı. İşte detaylar...

Küçük ev aletleri denince akıllara geliyor! Rekabet Kurulu ünlü firmaya 'Rekabet ihlali' iddiası ile soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Rekabet Kurul'u küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye soruşturma açtı.

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Yapılan açıklamada, şirketin yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürüttüğü ön araştırmayı karara bağladı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Bu kapsamda elde edilen bulguları yeterli bulan Kurul, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, yeniden satıcılarının fiyatlarına müdahale etmek ve kendisinin doğrudan satış yaptığı yeniden satıcılara distribütörleri tarafından aktif ve pasif satış gerçekleştirilmesine engel olmak suretiyle kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

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Bu arada, kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
arzum rekabet kurulu
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