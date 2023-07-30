Kulislerde bu konuşuluyor! Dikkat çeken adım: Asgari ücrete enflasyon ayarı

Asgari ücrete zam senede 1 kez mi yapılacak? Yeni ekonomi yönetimi, enflasyona karşı dikkat çeken bu adımı atmaya hazırlanıyor. MB'nin enflasyon raporunda yaptığı değerlendirme de senede tek zam ihtimalini kuvvetlendiriyor.

ARA ZAM RAFA KALKIYOR

Asgari ücrete enflasyon ayarı geliyor. Yeni ekonomi yönetimi ara zammı rafa kaldırmaya hazırlanıyor. İşçi ve emekçinin en düşük maaşına yılda 1 kez zam yapılması gündemde. Son araştırma MB tarafından yapılmış, asgari ücret artışının enflasyona etkisi hesaplanmıştı. Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın yıllık enflasyona etkisi yüzde 2,7 ile yüzde 4,1 olarak hesaplandı. Asgari ücret artışından en fazla idari ve destek hizmetleri, konaklama ve yiyecek hizmetleri, toptan ve perakende ticaret sektörleri etkilendi.

MB raporuna göre genel ücretlerdeki artışı büyük ölçüde asgari ücretteki artış belirliyor. Asgari ücretteki 1 puanlık artış ücretlere 0,92 puanlık artış olarak yansıyor.

Ekonomi kurmayları asgari ücrette iki kez artışın oluşturduğu enflasyonist etkiyi kırmayı amaçlıyor. Enflasyonun aşağı çekilmesi için tek zam seçeneğine daha sıcak bakılıyor.

SON 6 AYLIK ENFLASYONA BAKILACAK

Show Haber'in haberine göre ara zam uygulaması sürecek mi yoksa yılda bir kez mi zam yapılacak? Milyonlar için 2023'ün son 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici olacak. Son MB enflasyon tahmini yüzde 58 seviyesinde çıkmıştı.

