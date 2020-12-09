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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Geliri olmayan müzisyenlere destek olacağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.12.2020 02:24 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık'ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz. Aylık seyyanen 1000 lira, 3 ay süre ile toplamda 3 bin lira ödeyeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Geliri olmayan müzisyenlere destek olacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın 2021 yılı bütçe görüşmelerinde katıldı. Bakan Ersoy, özel tiyatro salonlarının kültür, yatırım ve girişim belgesi almasını sağladıklarını belirterek, "Bakanlığımıza ait kültür merkezlerimizi ve devlet tiyatrolarımızın salonlarını 1 Aralık 2020- 15 Haziran 2021 tarihleri arasında özel tiyatrolarımızın kullanımına sunduk. Özel tiyatrolarımızda turne desteği ve Dijital Tiyatro Ek Projesi adı altında 2 yeni programla 15 milyon lira ilave destek vereceğiz. Turne desteği başvurularını almaya başladık, dijital tiyatro başvurularını da 30 Aralık'a kadar alıyoruz. Özel tiyatrolarla ilgili bir çalışma grubu oluşturduk. Bu grupla benim başkanlığımda toplanıyoruz ve bütün yardımları, bundan sonra nasıl devam edeceğimizi hatta yönetmelikte istedikleri değişiklikleri tartışıyoruz ve onlarla birlikte ortak karar alarak devam ediyoruz" diye konuştu.

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"GELİRİ OLMAYAN MÜZİSYENLERE DESTEK VERECEĞİZ"

Bakan Ersoy, 'Müzik Hayattır' projesi kapsamında 20 ilde 405 Roman müzisyene dijital kayıt desteği verdiklerini bildirerek "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık'ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz. Başvurularda birlik, dernek veya sendika üyesi olma şartı aramayacağız. Aylık seyyanen 1000 lira, 3 ay süre ile toplamda 3 bin lira ödeyeceğiz. Aralık ayı içinde başvuruları toplayacak ocak, şubat ve mart aylarında ödemeleri yapacağız. Bu projeye 30 binden fazla başvuru olacağını tahmin ediyoruz" dedi. (DHA)

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